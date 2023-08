Thema Baum: „Nach 130 Jahren wird nix besser“

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Das weiße X markiert Bäume, in denen sich Spechte eingemietet haben, erklärt Revierförster Marco Becker, hier mit den Kolleginnen Kerstin Geier und Wiebeke Schmidt (links). © Sylvia Wendt

Wirtschaftliches, Naturschutz und Touristik im Wald: Von Synergien und Konflikten

Schwaförden – Mitten im Fototermin öffnen sich die Schleusen: Die Mitarbeiter der Landesforsten freuen sich, die Fotografin – weniger. „Tolles Wetter für den Wald“, kommentiert Michael Knipping, Leiter des Waldpädagogikzentrums Hahnhorst. Revierförster Marco Becker lächelt, obwohl er umzingelt ist von einer Schwarzspechtkolonie, die etliche Buchen und eine Kiefer als Lieblingsdomizil erkoren hat. Dass sich Waldnaturschutzförsterin Kerstin Geier besonders über das Wasser für die Pflanzen freut, ist klar: Gerade hat sie ein Projekt beendet, bei dem Gräben, die das Wasser raustransportierten aus dem Wald, zugeschüttet wurden. Ein schlammiger „Pfad“ zeigt noch auf, wo ein Graben verlief.

Einigkeit bei einem Team, dessen Mitglieder eigentlich unterschiedliche Ziele in ihrer Arbeit haben. Wiebeke Schmidt, Regionale Pressesprecherin West der Forstämter Ahlhorn, Ankum, Neuenburg und Nienburg, spricht von Synergien und Konflikten in der Arbeit, die mit ihren unterschiedlichen Themen einst allein beim Revierförster lag. Heute wird das Fachwissen verschiedener Berufsfelder genutzt, die unterschiedlichen Schwerpunkte sind mit unterschiedlichen Personen besetzt.

Waldwirtschaft

Die Synergien ergeben sich immer dort, wo das Ziel dasselbe ist: der Walderhalt. Dazu gehört auch mal, einen Baum zu entnehmen. Der Baum als Wirtschaftsgut, das verkauft wird, das Handelsware ist, das fällt in den Bereich von Marco Becker. Und der macht deutlich, wo die Konflikte beginnen: „Der höchste Nutzen eines Baumes ist erreicht, wenn er die höchste Vitalität erreicht. Nach 130 Jahren wird da nix besser.“ Bei jedem Baum ist zu überlegen, was zu tun ist, solange man mit dem Baum arbeiten kann. Also bevor die Großfamilie Specht ihn für sich entdeckt.

Kerstin Geier zeigt auf den jetzt zugeschütteten Graben. © Wendt, Sylvia

Da wird Kerstin Geier unruhig, denn es gibt auch Habitatbäume. Die sind noch lebendig oder bereits Totholz, bieten aber einen Lebensraum für andere: Tiere, Pflanzen, Flechten, Pilze. Ist der Baum schon tot oder noch lebendig und kann wirtschaftlich genutzt werden? Wo wird entnommen? Was wird aufgeforstet? Fragen, die Marco Becker täglich zu beantworten hat und an manchen Stellen ist die Antwort dringlicher als an anderen: „Da fühle ich mich schon unter Druck gesetzt.“ Zumal die in der Bevölkerung gängige Vorliebe des Laien für alte Bäume, für die knorrige Eiche etwa, gerne mit der Arbeit der Fachleute kollidiert: „Meine Aufgabe ist, den Wald zu entwickeln, zu klären, wohin ich ihn entwickeln muss, damit er für die nächste Generation stabil ist“, kommentiert Marco Becker. Die natürliche „Waldgesellschaft“ ist ein Ziel, sie bietet Vielfalt.

Waldbesucher

Und ist damit interessant auch für Waldbesucher, wie sie Lara Rahmann, Försterin im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst, und dessen Leiter Michael Knipping täglich begrüßen. Beide bekommen stetig Anfragen von Einzelpersonen, Privatgruppen und Schulen für Tagesbesuche oder Mehrtagesbesuche. Darüber hinaus sind die Forsten frei begehbar, wurden besonders in der Pandemie aufgesucht. Mehr Besucher bedeuten aber auch mehr Müll. „Es ist unsere Aufgabe, mit der Umweltbildung klar zu machen, was schützenswert ist.“ Lara Rahmann koordiniert deshalb gerade eine Gruppe junger Menschen aus Europa im Rahmen des Internationalen Jugendgemeinschaftsdienstes. Schulklassen buchen sich im WPZ ein, um eine Umweltmaßnahme durchzuführen. Und sind nach zwei Tagen auch nicht mehr sauer, wenn das WLAN nicht funktioniert wie daheim. Dann freuen sie sich, im Team, mit den eigenen Händen, echte Projekte umsetzen zu können, schildern Knipping und Rahmann. Der Zuspruch aus der Region wächst stetig: ob Tour auf dem Erdmann-Radweg, Spaziergänger, Gruppen, die eine Führung möchten. Laut Knipping sind Nachtwanderungen derzeit gefragt, um den Wald mal zu einer anderen Zeit zu erleben.

Und nun wird Marco Becker unruhig: „Wir leiten die Menschen ja nicht in den Wald“, findet er. „Wir machen Werbung für den Wald“, verteidigen die Kollegen die eher touristischen Angebote. Becker bestätigt die Kooperation zwischen den einzelnen Abteilungen in den Landesforsten: „Wir sind ja keine Betonköpfe, sondern sind um Konsens bemüht.“ Gute Kommunikation unter Spezialisten, jeder auf einem anderen Gebiet.

Waldgesetz

In die Hände spielt ihnen die jüngste Novellierung des niedersächsischen Waldgesetzes, die eine Verschärfung bedeutet. War bisher eher „nicht verschlechtern“ das Ziel, lautet es jetzt „Zustand verbessern“. Im Fokus dabei sind auch die Wassersysteme, um die Entwässerung zu verhindern.

Verkehrssicherungspflicht: Flatterband um die marode Buche. © Wendt, Sylvia

Sind in hiesigen Landesforsten verheerende Waldbrände möglich, wie aktuell in Südeuropa? „So viel Fläche haben wir ja gar nicht“, sagt Marco Becker. Tatsächlich ist der Mischwald mit Laubgehölzen zwischen Tannen und Kiefern nicht so anfällig, das Klima generell ein anderes und immer wieder wachsen mittendrin Traubenkirschen, zählt er auf. Doch Michael Knipping mahnt: Sorgen machen punktuell Extremwetterereignisse. Oft genug sei es zu trocken.

Waldgefahren

Die Einladung gilt dennoch, den hiesigen Wald kennenzulernen. Mit Führung oder ohne. Grundsätzlich aber, ohne Müll zu hinterlassen. Und den Hinweisen der Landesforsten zu folgen, wenn die warnen, gewisse Bereiche nicht zu betreten. Gerade erst fiel ein dicker morscher Ast von einer Buche, der Baum muss nun auf weitere Schadstellen untersucht werden, der Bereich ist mit rot-weißem Flatterband abgetrennt. Tatsächlich ist die Verkehrssicherungspflicht ein tägliches Thema, muss auf „waldtypische Gefahren“ nachdrücklich hingewiesen werden.