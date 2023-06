Musizieren in Bewegung - der Spielmannszug Schwaförden wird „50“

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Vor 50 Jahren wurde er aus der Taufe gehoben, heute zählt der Spielmannszug Schwaförden 15 Mitglieder. © Spielmannszug

50 Jahre - ein halbes Jahrhundert. So alt wird der Spielmannszug Schwaförden in diesen Tagen. Wenn er sich in Bewegung setzt, dann wird es mitunter ganz schön sportlich. Denn gleichzeitig zu marschieren und zu musizieren, kann richtig herausfordernd sein.

Schwaförden – Drei Kilometer waren es neulich: Drei Kilometer, die der Spielmannszug Schwaförden den Festzug eines Schützenvereins begleitete. Sportliche Angelegenheit, besonders wenn dabei gleichzeitig musiziert wird. Die Lyra, die Maren Schmidt trägt, wiegt übrigens 5,5 Kilo. Informationen wie diese, aber vielmehr noch musikalische Kostproben des Könnens sind am Samstag zu hören, wenn der Schützenverein Schwaförden sein Schützenfest feiert. Mittendrin wird der Jugendspielmannszug – so die korrekte Bezeichnung – sein, der am Samstag, 10. Juni, sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Um 18 Uhr werden befreundete Spielmannszüge aus dem Sulinger Land erwartet. Ein kleiner Sektempfang und eine Begrüßung seien geplant– dann ist genug „gearbeitet“, dann soll das gesellige Zusammensein genossen werden.

50 Jahre Spielmannszug Schwaförden können gefeiert werden, weil Hans-Georg Hadeler und Hermann Kriesmann seinerzeit Gelder sammelten, sich persönlich engagierten und 1973 bei der Herbstversammlung der Gründung nichts mehr im Wege stand. „Mit Walter Sura, Bernhard Helmke und Walter Dobers waren schnell die ersten Ausbilder, Übungsleiter und Koordinatoren gefunden“, berichtet Maren Schmidt, die Vorsitzende des Spielmannszuges.

Hadeler und Kriesmann sowie Heinz Wachendorf finanzierten die ersten Instrumente – und bereits nach nur 14 Übungsabenden (!) erfolgte der erste Auftritt. Anlass: der Kreissporttag. Bereits den Auszug beim Schützenfest 1974 begleitete der junge Spielmannszug, angeleitet durch Hans-Georg Hadeler als Tambourmajor. Die Stabübergabe erfolgte zehn Jahre später – an Reinhold Twietmeyer, auch ein Gründungsmitglied. „Er brachte frischen Wind rein“, berichtet Maren Schmidt. Nach Märschen wurden nun auch Potpourris einstudiert – wie jüngst zum Spielmannszugtreffen.

„Bei der Instrumentenwahl gab und gibt es stets die Querflöte, Lyra, Trommel, Pauke, Becken und Rassel. Aber wenn es das Lied hergibt und den Sound unterstützt, kann auch das Schlagzeug oder der Sechser zur Unterstützung dazu kommen sowie auch schon mal große Querflöten“, berichtet Schmidt.

Der Spielmannszug Schwaförden feierte nicht nur 1998 sein 25-jähriges Bestehen gebührend: „Die Geselligkeit sollte nie zu kurz kommen, um das Miteinander im Verein zu fördern“, erklärt Maren Schmidt. Jährliche Freizeiten und andere Vergnügungen standen bis Ende der 1990er Jahre regelmäßig im Kalender. Auch heute noch gehören gesellige Termine dazu, nicht mehr jedoch die längeren Freizeitfahrten.

Maren Schmidt übernahm das Zepter von Reinhold Twietmeyer 2002 als Vorsitzende, Ingmar Braunert als Tambourmajor. Offiziell wurde die Übergabe 2003 zeitgleich mit der Ehrung von Twietmeyer verbunden, der da seine 30-jährige Zugehörigkeit zum Musikzug feierte und zum Ehrentambourmajor ernannt wurde. Twietmeyer ist heute noch aktiv.

Die Besetzung der Spielleute hat über die Jahre natürlich gewechselt. Gründe, sich anzuschließen, sind vielfältig. Maren Schmidt etwa ist dabei, weil Freunde musizierten – und die Freunde ein gemeinsames Hobby pflegen wollten. Warum ist sie dabeigeblieben? „Weil es Spaß macht und es schön ist“, stellt sie kurz und knapp fest. Sie selbst, aber ebenso Britta Hillmann, André Heitmann, Ingmar Braunert, Maik und Erik Kellermann sind zwischen 23 und 35 Jahren dabei. Andere haben als Kinder und Jugendliche angefangen als Musiker, haben dann pausiert und sind als Erwachsene wieder zurückgekehrt in den Kreis der Spielleute.

Die Zahl der Mitglieder ist seit der Jahrtausendwende jedoch geschrumpft. Heute zählt der Spielmannszug noch 15 Mitglieder. Auftritte beschränken sich auf örtliche Feste. Früher summierte sich die Zahl auf bis zu 30 Gastspiele, darunter solche wie der Karneval in Stolzenau und die offenen Bremer Meisterschaften.

Wer überlegt, sich einzureihen in die Gruppe der Schwafördener Spielleute: Die Gruppe übt immer donnerstags um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Ansprechpartner sind Maren Schmidt und Ingmar Braunert.