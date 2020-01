Musikalisches Plädoyer für den Klimaschutz

Schulchor der Drei-Freunde-Grundschule führt in Scholen Klimaglocken-Kantate auf

+ Der Schulchor bot am Donnerstag das Werk von Komponist Klaus Wüsthoff dar. Foto: Hoppe

Scholen – Der Schulchor der Drei-Freunde-Grundschule in Scholen führte am Donnerstagvormittag vor den Eltern und den Kindern aus den dritten und vierten Klassen die „Klimaglocken-Kantate“ des Berliner Komponisten Klaus Wüsthoff auf. Unter der Leitung von Lehrerin Christine Hoppe, tatkräftig unterstützt durch die Sozialpädagogin Susanne Grube, probten die 31 Kinder seit den Sommerferien an dem Stück, das erst im Jahr 2019 uraufgeführt wurde, heißt es in einer Mitteilung der Schule.