Musikalische Klasse und komödiantisches Talent

STOCKSDORF - „Wir werden jetzt in unser Schlauchboot springen und zurück nach Bremen rudern“, kündigten Jan Fritsch, Penny Penski und David Jehn nach einem zweistündigen spektakulären Konzertabend an. Das Publikum war in Jubelstimmung und ließ „Sax & Schmalz“ nicht ohne Zugabe von der Bühne. Mit einer musikalischen Liebeserklärung an Bergedorf und Vegesack und einer improvisierten Hommage an „Stocksen“ setzte das Trio den 75 Zuhörern einen letzten „Wurm“ ins Ohr.

Das Ensemble, das auf Einladung von KulturGut Ehrenburg und umzu in der Gaststätte Wohlers gastierte, überzeugte in jeder Beziehung. Die Kombination von musikalischer Klasse und komödiantischem Talent machte ihren Charme aus, und dem konnte sich niemand entziehen. Die Losung von Frontmann Fritsch: „Wir würden gern sehen, dass an den Kronleuchtern geschaukelt wird“; am Ende des Konzerts waren die Gäste kurz davor. „Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch hier – in Stocksen“, hieß die musikalische Begrüßung zur Melodie des Klassikers „Hello Dolly“. Kleine textliche Anpassungen waren auch bei den folgenden Stücken Programm. Beim Schlager „Lass mich dein Badewasser schlürfen“ wurde aus der „Pfirsichhaut“ der Liebsten kurzerhand „Orangenhaut“, und bei „Ich brech‘“ (die Herzen der stolzesten Frauen), wurde nicht tief in die Augen geschaut, sondern aufs Auge gehauen.

Penny Penski (Gitarre, Gesang), Jan Fritsch (Klarinette, Saxophon, Gesang) und David Jehn (Kontrabass, Gesang) boten ein Repertoire voller Überraschungen. Ihre Instrumente hatten sie in jeder Lage bestens im Griff. Sie spielten mit vollem Körpereinsatz, bei „Rock around the clock“ zum Abschluss des ersten Teils sogar in liegender Position. Und das Publikum lachte Tränen.

Ihr Programm, eine Mischung aus Swing, Walzer, Tango, Rock’n’Roll, jiddischer Tanzmusik und 30er-Jahre-Schlagern, präsentierten die Vollblut-Musiker mit Witz und Humor. „Dieses Lied ist von Dr. Penski“: Die Ansage von Jan Fritsch wurde zum „Running Gag“.

Als sie beim „Bossa Nova“ den Text streckenweise nicht parat hatten, machten sie aus der Not eine Tugend. „Dr. Penski hat das Stück heute Morgen erst geschrieben“, entschuldigte Fritsch mit Unschuldsmiene. Und Penski murmelte in den donnernden Applaus: „Aber ich glaube, es wird ein Hit.“

Wiederkehrende Elemente waren die „Mobbing-Attacken“ auf den Kontrabassisten David Jehn (Fritsch: „Seine Soli sind hervorragend geeignet, Kontakte zu den Nachbarn zu knüpfen ...) und die „psychotherapeutischen autobiografischen Lieder“, die sich Sax & Schmalz aus bekannten Hits zurechtgeschneidert hatte.

Die Zuhörer ließen die Musiker nur ungern gehen. Jan Fritsch vertröstete auf „Hochzeiten, Geburtstage, Scheidungen, Todesfälle, Kindergeburtstage, Abrissarbeiten oder Einweihungen von ‚Fleischereifilialen vegan‘: „Was auch immer anliegt: Wir sind dabei.“ Wer es einrichten kann, wird bei ihrem nächsten Konzert dabei sein. Kollektive gute Laune ist garantiert. - mks