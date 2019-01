Musicalhits und Wirbel in der Klinik

Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schmalförden bescheren Publikum „Bunten Nachmittag“

+ Das Showprogramm widmete die Jugendfeuerwehr ihren „liebsten Musicals“. Foto: Kurth-Schumacher

Ehrenburg - Am Sonntagnachmittag stellten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schmalförden rund 100 Gästen in der Parkgaststätte in Harmhausen ihr aktuelles Winterprogramm vor. Alle 31 Jugendlichen waren an der Gestaltung beteiligt.