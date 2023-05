„Trecker-Treck“ in Sudwalde - die Show der starken Motoren

Von: Katrin Fiedler

Ziehen, was das Zeug hält! Dabei kann die Vorderachse schon mal in den Schwebezustand geraten. © Fiedler

Krach, Staub und Abgase beherrschten die Atmosphäre - und obwohl man diesem Trio normalerweise lieber aus dem weg geht, kamen am Himmelfahrtstag 2.500 Besucher zum „Trecker-Treck“ in Sudwalde. Sie wollten sich die Show der starken Motoren nicht entgehen lassen.

Sudwalde – Zur tonnenschweren Familienveranstaltung mit Krach, Staub und Abgasen hatte am Himmelfahrtstag das „Pullingteam Nienstedt und Umgebung” eingeladen. Und nicht nur die bulligen Traktoren waren zum „Trecker-Treck“ nach Sudwalde gekommen. Gut 2 500 Zuschauer wollten sich das Schauspiel der starken Motoren nicht entgehen lassen.

Im sonst so beschaulichen Sudwalde ging es am Vatertag laut zu. Traktoren aus dem ganzen Landkreis Diepholz sowie aus Minden, Vechta, Hille, Porta und Visselhövede hatten sich schon früh um halb neun zum Wiegen eingefunden. „Alle Startplätze waren nach gut drei Stunden vergeben. Und das mitten in der Nacht” freute sich Markus Delekat vom Organisationsteam. Er selbst kommentierte am Mikrofon die Geschehnisse auf der Piste an diesem Tag.

Frauenpower beim „Fullpull“: Paulina Horstmann (Mitte) siegte mit ihrem Fendt in der 6,5-Tonnen-Farmerklasse. © Privat

Gestartet wurde in 13 Klassen. Von 2,5 bis 13 Tonnen und in Sport- und Farmerklasse unterteilt. „Die Maschinen der Sportklasse dürfen in einigen Details verändert werden. Die Farmerklasse ist so wie sie gerade vom Acker kommt. Aber alles wird beim Wiegen noch mal überprüft und abgenommen”, erklärt Fred Focke, der auf dem Meldewagen alle Hände voll zu tun hatte. Ergebnisse mussten aufgeschrieben und Platzierungen und Siege ermittelt sowie mit den von Sponsoren gestifteten Preisen belohnt werden.

Alle Teilnehmer mussten mit ihren Traktoren einen sogenannten Bremswagen ziehen, der dem Gewicht der jeweiligen Klasse angeglichen wurde. Dafür musste alles genau stimmen. Der Luftdruck der Reifen wurde dem Zustand der Piste angepasst, das Frontgewicht war genau justiert und die Höhe des Anhängepunktes genau vorgeschrieben. Verschiedene Sicherheitsvorkehrungen verhinderten das Überschlagen des Schleppers oder das Wegfliegen von Teilen.

„Trecker-Treck“ in Sudwalde: Wiederholung in 2024 schon beschlossen

In einer weiteren Prüfung versuchten die Fahrer die 100-Meter-Marke, den „Full Pull”, zu erreichen. Eine, der das auf Anhieb gelang, war die 17-jährige Paulina Horstmann aus Hille. Sie war eine von drei Fahrerinnen an diesem Tag in Sudwalde. „Ich mache das jetzt schon zum sechsten Mal. Mir macht es einfach Spaß, mich mit anderen zu messen”, lachte sie nach dem Sieg mit ihrem Fendt Favorit 612 LSA in der 6,5-Tonnen-Farmerklasse.

Dicht gedrängt standen die Zuschauer am Rand der Wettbewerbsstrecke. © Privat

Die Zuschauer waren begeistert von den Traktoren, den Fahrern und der Atmosphäre. „Die Leute haben Lust, wieder was zu machen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir die Organisation für so ein tolles Ereignis zusammen mit dem Schützenverein Sudwalde-Mellinghausen machen konnten. Das ist allein gar nicht zu schaffen”, berichtete Markus Delekat. Die Schützen hatten sich um die Versorgung der Gäste mit Getränken gekümmert. Standesgemäß fuhr ein Rasenmähertraktor mit Getränkeanhänger über den Platz, um die Zuschauer direkt an der Piste zu versorgen. Mehrere Grill- und Eisstände wurden ebenfalls von den Besuchern gut besucht. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und ein Kindertrecker-Treck. Dort konnten sich die Kleinsten schon mal im Ziehen des schweren Gerätes mithilfe eines Trettreckers üben.

„Im nächsten Jahr wird das Event wieder so stattfinden. Immer am Vatertag”, versichert Moderator, DJ und früherer Trecker-Treck-Teilnehmer Tommy Wassmann, der symbolisch das Mikrofon für die nächste Veranstaltung in Sudwalde an Michael Mühlenbrock übergab.