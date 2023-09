Erntefest in Schwaförden: Mitsingen Pflicht, Widerspruch zwecklos

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die Erntekrone bringen Feuerwehr, die Erntekönigsfamilie Belke und die Kleinen Löschmeister ins DGH. © mks

Schwaförden: Ernteumzug mit sieben Gespannen / Erster Platz für das „Ostende“

Schwaförden – Der Jugendspielmannszug gab am Samstagnachmittag mit dem Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ den Startschuss für den Einzug in den Festsaal: Im Gleichschritt marschierten die Feuerwehr, die Erntekönigsfamilie Belke und die Kleinen Löschmeister unter der Stabführung von Ingmar Braunert in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Hier wartete bereits die Festgesellschaft, die zum großen Teil per Erntewagen „angereist“ war.

Sieben Gespanne mit auf Hochglanz polierten Zugmaschinen waren am frühen Nachmittag durch den Ort gefahren. Einen Zwischenstopp mit Umtrunk legten die Teilnehmer bei Familie Belke ein, die für den zweiten Teil der Ausfahrt samt Erntekrone auf dem Wagen der Feuerwehr Platz fand.

Sonnenblumen, Hortensien, Feldfrüchte, historische Fotos: Die Vereine und Ortsteile bewiesen einmal mehr Kreativität beim Schmücken ihrer Wagen. Nach bewährtem Konzept erfolgt die Prämierung intern. Die teilnehmenden Gruppen verteilten zwischen ein und sechs Punkte an ihre jeweiligen Mitbewerber.

Das Geheimnis, wer in diesem Jahr „das Rennen“ machte, lüfteten Klaus Köppen (Heimat- und Verschönerungsverein) und Carsten Twietmeyer (Feuerwehr). Souverän hatte sich die Nachbarschaft aus dem „Ostende“ an die Spitze gesetzt.

Ihr Gespann war mit Liebe zum Detail dekoriert. Pflanzbeete, Urlaubslektüre, Kaffeetassen, Badelatschen, Federballspiel, Picknickdecke: ein „handfestes“ Plädoyer für Ferien im eigenen Garten, das mit dem ersten Platz belohnt wurde.

Auf dem zweiten Platz landeten die Kinderfeuerwehr und der Schützenverein Mallinghausen, den vierten teilten sich der Schützenverein Schwaförden, die Feuerwehr, der Ortsteil Hülse und der Jugendspielmannszug.

Ortsbrandmeister Thorsten Dreyer begrüßte die Besucher im Dorfgemeinschaftshaus, unter ihnen die Erntekönigsfamilie Belke, Bürgermeister Gerd Göbberd, die Ehrenbrandmeister Johann Bolte und Frank Ohrdes sowie DJ Ingolf und die Teams DGH und Mückenstich, die in puncto Musik und Bewirtung den passenden Rahmen steckten.

Martin Lenzer, Springer-Pastor des Kirchenkreises, kam in Vertretung von Gerald Engeler. Bei der Ernte lasse sich das Staunen lernen, und das sei eine besondere Art des Hinguckens, sagte er in seiner Andacht. „Teilen macht Freude und Freunde“, war die Quintessenz seiner Geschichte über einen Kürbiswettbewerb.

Mit dem Kürbislied, das er selbst auf der Gitarre begleitete, forderte er die Festgesellschaft heraus: Mitsingen war Pflicht, Widerspruch zwecklos. Martin Lenzer überließ DJ Ingolf erst das Feld, als er mit dem Chorklang zufrieden war.