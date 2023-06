Mit Einwohnerdiskussionsstunde

Von: Sylvia Wendt

Eine Postkarte erinnert an „Stührings Gasthaus“. Repro: S. Wendt © Wendt, Sylvia

Themen abseits der Ratstagesordnung interessieren die Sudwalder Bürger

Sudwalde – Nicht die Themen auf der Tagesordnung erhitzten die Gemüter: Etliche Punkte hatten die Bürger in der Tasche für die Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Sudwalde. Inklusive mitunter nicht ganz freundlicher Worte.

Gasthaus Stühring

Bürgermeister Rainer Klusmann musste die Diskussion um das Gasthaus Stühring letztlich beenden, denn: Das ist Privatbesitz, man sei in enger Diskussion mit der Eigentümerfamilie – die trifft die Entscheidungen. Die Zukunft des Traditionshauses, seit einigen Jahren geschlossen, interessiert die Sudwalder aber weiterhin.

Bis dieses Areal als Baugebiet für die Gemeinde zur Verfügung stand und überhaupt in Planungen gegeben werden konnte, hatte es allein vier Jahre gedauert, erinnerte Bürgermeister Klusmann.

Und die Sichtachse im Bereich der Kreuzung Heerstraße/Mallinghäuser Straße stand, wieder einmal, in der Diskussion. Getreide und Gras seien so hoch gewachsen, dass, wer kein hohes Fahrzeug fährt, die Kreuzung kaum einsehen könne, eine Querung sei nur mit äußerster Vorsicht ratsam. Warum?

Weil mitunter nicht vorfahrtsberechtigte Fahrzeuge die niedrigen Verkehrsinseln auf ihren Spuren „übersehen“, ebenso die ihnen geltenden Stoppschilder. Dass die Sicht erheblich eingeschränkt ist, sei ihm bekannt, erklärte der Bürgermeister. Die Gemeinde sei aber nicht zuständig. Man werde sich kümmern, kündigte Klusmann an – immerhin sei die Kreuzung bekannt, es habe hier schon etliche schwere Unfälle gegeben.

Nachgefragt wurde in Sachen Kinderbetreuung: Hier konnte Klusmann berichten, dass am Montag die Erdarbeiten beginnen, um Container aufstellen zu können. Die seien für den 10. Juli zugesagt.

„Ich denke, dass wir mit der kompletten Ausrüstung ab dem 1. August in das neue Kindergartenjahr starten können“, fasste Rainer Klusmann den aktuellen Stand der Planungen für den Grundschulstandort Sudwalde zusammen. Immer vorausgesetzt, dass die zugesagten Gewerke auch plangemäß erfolgen.

Weniger sachlich verlief die Diskussion um ein Teilstück des Eickhoffweges. Es werde sehr viel Geld für Pfusch ausgeben, behauptete ein Bürger. Der überwiegend von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzte Wirtschaftsweg wird gerne von Radlern auf dem Weg nach Affinghausen genutzt. Ist aber nicht befestigt.

„Wir haben vor etwa fünf Jahren zwei Varianten für die Herrichtung von Wirtschaftswegen genutzt“, erklärt Bürgermeister Klusmann. In einer wurde Fräsgut aus der Sanierung von Asphaltstraßen wiederverwendet, in einer anderen recycelter Beton.

Betonbrocken-Gefahr

Bestellt habe man eine Körnung bis maximal 32 Millimeter. Tatsächlich seien aber einige größere Stücke dabei gewesen. Nun sei mancher dieser Brocken freigelegt – und Grund der Beschwerde eines Bürgers, der diese in der jüngsten Sitzung am Mittwochabend in der Gaststätte Friedrichs vortrug. Klusmann beendete auch diese Diskussion nach etlichen Runden der Argumentation.

Sind weitere Maßnahmen geplant? „Wir gucken im Rahmen der Wegebereisung, bei welchen Wegen und Straßen wir tätig werden müssen. Die Hauptwege haben wir da natürlich mehr im Blick“, sagt Klusmann. Seitens der Gemeinde ist es ein Wirtschaftsweg, vornehmlich, und gut genutzt durch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Für das Lichtprofil sei neulich zurückgeschnitten worden, die Firma habe vor Ort einen Mulcher eingesetzt, der wiederum einige gröbere Äste zurückgelassen habe. „Das kann man den Mitarbeitern der Firma nicht zumuten, das die diese versprengten Äste aufsuchen“, sagte Klusmann. Seine beiden Söhne und er hätten das in einer privaten Aktion erledigt. sis

Spielgeräte auf der Tagesordnung

Die Tagesordnung für die jüngste Sitzung des Gemeinderates Sudwalde war schnell abgearbeitet. Der Rat, der unter Leitung von Bürgermeister Rainer Klusmann tagte, hatte formell über die Jahresabschlüsse der Jahre 2018, 2019 und 2020 zu beschließen. Was einstimmig erfolgte. Die jährliche Inspektion der Spielplätze ergab: Da besteht Handlungsbedarf.



Auf dem Kinderspielplatz Fasanenweg/Lerchenweg, 1986 hergestellt, wurde zuletzt im April 2022 eine Rutsche entfernt. Nun hatte sich herausgestellt, „dass an dem Gestell der Doppelschaukel Verrottung erkennbar ist. Das Gerät muss in der nächsten Zeit abgebaut werden“, hatte Imke Jorgensen aus dem Fachbereich Bauen und Umwelt in der Sitzungsvorlage an den Rat vermerkt.

Ein weiteres Gerät, das abgebaut werden muss, findet sich auf dem Kinderspielplatz Amselweg (1996 hergestellt). Auch bei der Doppelschaukel hier sei an dem Gestell Verrottung erkennbar.



Mit den Anliegern soll nun besprochen werden, welche Geräte anzuschaffen sind. Die Spielplätze sollen möglichst unterschiedliche Spielgeräte haben, damit die Sudwalder Kinder auch zwischen den Spielplätzen wechseln können. Aufgebaut werden die Geräte durch eine Fachfirma.



Im Haushaltsplan für 2023 stehen 5.000 Euro zur Verfügung, darüber hinausgehende Kosten werden überplanmäßig genehmigt, wie der Rat einstimmig beschlossen hat. sis

Hinweisschilder für Sudwalde? Sudwalde – Kevin Kohröde hatte die Kollegen des Sudwalder Gemeinderates in nicht-öffentlicher Sitzung auf ein Hinweisschild aufmerksam gemacht: Sein Vorschlag umfasst, gleich drei Hinweisschilder an den Ortsein- und -ausgängen aufzustellen. Die Idee, dass die einfache Edelstahlkonstruktion um aktuelle Hinweistafeln ergänzt wird, die auf Veranstaltungen aufmerksam machen, muss noch genauer besprochen wird.

Die Schilder kann die Gemeinde nicht einfach aufstellen: Bauamtsleiter Achim Hollmann hatte den Rat darauf hingewiesen, dass es sich bei den betreffenden Straßen in erster Linie um sogenannte „überörtliche Straßen“ handele. Deshalb sollte eine Genehmigung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde initiiert werden, wenn notwendig. Ratsmitglied Kevin Kohröde hatte ein Kostenangebot einer Sulinger Firma vorgestellt. Laut Bürgermeister Rainer Klusmann fallen Kosten für die drei Hinweisschilder in Höhe von 5000 Euro an. Der Heimatverein habe eine ähnliche Idee für den Fritz-Tepe-Platz gehabt, aber nicht realisiert. Zu klären bleibe auch, wie die örtlichen Vereine die Hinweisschilder – es sollen feste Alubondeinschieber sein, keine Papierhinweise – konzipieren, ohne, dass größere Kosten entstehen. Die Umsetzung wolle der Rat dann mit örtlichen Firmen besprechen. sis