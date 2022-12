Missernte in Malawi: Reisende Werkschule Scholen will helfen

Von: Sylvia Wendt

Maislieferungen hatte die Reisende Werkschule bereits im Jahr 2016 organisiert. © Reisende Werkschule Scholen

Scholen/Makanjira – Gerade erst hat das Team der Reisenden Werkschule Scholen (RWS) einen achtwöchigen Aufenthalt in Malawi mit Erfolg beendet: Es hat, wie berichtet, ein neues Schulgebäude gebaut. Nun erreicht die RWS eine Hiobsbotschaft: In Makanjira, dem Ort, an dem die Jugendlichen gewohnt und gearbeitet haben, kam es klimabedingt zu einer Missernte.

Extremwetter, Starkregen und heftige Winde haben die Erträge stark reduziert, sodass die Vorräte nicht bis zur kommenden Ernte im Mai ausreichen werden: Das sind die Informationen, die Christoph Heckhausen, pädagogischer Leiter der RWS, aus Afrika erhalten hat. Daher wendet er sich an die Bürger hier in Deutschland. „Bereits 2016 haben wir betroffene Menschen mit Maislieferungen unterstützt und auch jetzt wollen wir unsere Kontakte und Strukturen für sehr konkrete Hilfen nutzen: Schon bald soll ein erster Lkw mit Mais die Region erreichen. Unterstützt durch Partner und Freunde vor Ort werden betroffene Familien gezielt versorgt. Zur Finanzierung sammeln wir Spenden und bitten alle um Mithilfe. Eine Lieferung umfasst 3 500 Kilogramm Mais, unterstützt etwa 4 00 Familien und kostet 2 500 Euro. Wir rechnen mit regelmäßigen Lieferungen bis April 2023.“ Heckhausen betont, dass durch die Kontakte der RWS „alle Spenden ankommen, wo sie gebraucht werden“.

Spendenkonto Reisende Werkschule Scholen, Volksbank Sulingen, IBAN DE11 2569 1633 0003 6633 06, Stichwort „Hilfe für Makanjira“