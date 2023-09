Mira Gödeker und Jonas Bischoff tragen die Königsketten

Von: Martina Kurth-Schumacher

Gruppenbild der Nachwuchsmajestäten: Beim Kinder- und Jugendtag stellten sich alle anwesenden Jugend- und Schülermajestäten aus den Vereinen des Südkreises Diepholz den Fotografen. © Marianne Vallan

Ehrenburg – 293 Kinder und Jugendliche aus den Schützenvereinen des Altkreises Diepholz, unter ihnen zahlreiche amtierende Majestäten, rangen beim Kinder- und Jugendtag am Samstag um Titel und Trophäen.

In zwei Schichten betreuten insgesamt 50 Helfer Luftgewehrstand und Lichtpunktschießanlage. „Personalmangel hatten wir nie“, hieß es aus den Reihen der Schützenvereine Ehrenburg und Stocksdorf. Einmal mehr bewährte sich die gemeinsame Verantwortung der beiden Vereine für die Großveranstaltung.

Sie hatten auch für ein umfangreiches Freizeitangebot gesorgt, etwa mit Hüpfburg, Riesenkicker oder „Kistenklettern“. Ihrer Einladung gefolgt war Ina Roth vom SV Klein Lessen, die Interessierten aller Altersklassen die noch junge Disziplin „Blasrohrschießen“ näherbrachte.

Mira Gödeker (SV Varrel) ist die neue Kreisschülerkönigin. Vizepräsident Friedel Kelkenberg gratulierte im Namen des Bezirks-Schützenverbands Diepholz. © Marianne Vallan

Am Abend begrüßten die Schießleiter Britta Löhmann, Hartmut Osterloh und Udo Jaschkowske den Nachwuchs zur Pokalübergabe an die Besten in der Einzel- und Mannschaftswertung. Im Mittelpunkt des Interesses stand die Proklamation der neuen Kreismajestäten. Unter großem Beifall nahm Kreisschülerkönigin Mira Gödeker (SV Varrel) ihre Auszeichnung entgegen. Sie hatte sich unter 39 Mitbewerbern durchgesetzt (2. Kira Evers, SV Drebber; 3. Julia Niebur, SV Drentwede; 4. Fiona Tonne, SV Stadt-Herelse; 5. Björn Wulferding, SV Ehrenburg).

Vizepräsident Friedel Kelkenberg gratulierte Mira Gödeker im Namen des Bezirks-Schützenverbands Diepholz und überreichte ihr den Ehrenpreis. Jonas Bischoff, SV Blockwinkel, führte die Bestenliste der 37 Jugendmajestäten an (2. Hermine Sabetta, SG Sulingen v. 1896; 3. Kira Dövener, SV Wagenfeld-Neustadt; 4. Stina Kruse, SV Stadt-Herelse; 5. Jannis Häbel, SV Sulingen v. 1848). Der Kreisjugendkönig war am Samstag bei der Siegerehrung nicht vor Ort. Den begehrten Wanderpokal der Kreissparkasse sicherte sich die Jugendmannschaft des SV Rehden.

Die Sportart Blasrohrschießen stellte Ina Roth (im Hintergund) vom Schützenverein Klein Lessen vor. © Martina Kurth-Schumacher

Im Anschluss an die Pokalübergabe war „Disco“ angesagt. Bei vielen war nach dem heißen Tag „die Luft raus“, aber die Gastgeber selbst hielten bis zum frühen Morgen durch.