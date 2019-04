„Mini-Waldbrand“ in Neuenkirchen

Wurzelwerk umgestürzter Bäume fängt Feuer

+ Kräfte der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen löschten das brennende Wurzelwerk. Foto: Faust

Neuenkirchen – 22 Kräfte der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen kamen am Dienstagabend in einem Gehölz am Gödderner Weg zum Einsatz – gegen 18.40 Uhr wurde ein Waldbrand gemeldet: „Das Wurzelwerk von Bäumen auf einer Fläche von vielleicht drei mal fünf Metern, die offenbar schon vor längerer Zeit umgestürzt waren, hatte aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen“, teilt Feuerwehrpressesprecher Florian Faust mit. Den Brand habe man rasch löschen können.