„mibke“: Abstinent lebende Biker treffen sich in Schwaförden

Teilen

Das alkoholfreie Motorradtreffen organisiert der Schwafördener Reiner Lübbering. © mibke

Schwaförden – Reiner Lübbering organisiert, nach zweijähriger Corona-Zwangsgpause, für kommenden Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. August, das siebte „mibke“-Motorradtreffen in seinem Garten in Schwaförden (Tischlerstraße 154).

Als Internetforum rief Lübbering „mibke“ (für: „Motorradfahrer in der Suchtselbsthilfe – bekennen – konkret –effektiv“) 2014 ins Leben: „Hier können sich Biker bundesweit treffen, austauschen und zu gemeinsamen Aktivitäten verabreden. Dieses Forum wurde bis jetzt circa 240 000 Mal aufgerufen, ist für alle offen und zählt zurzeit 33 Mitglieder – von der Küste bis nach Frankfurt“, verdeutlicht er, dass „mibke“ kein als klassischer ortsgebundener Club ist. „Um sich persönlich kennenzulernen, gibt es einmal im Jahr das offene Motorrad-Treffen.“

Geplant sei nach der Ankunft am Freitag „ein gemütlicher Abend mit guten Gesprächen, Livemusik und Lagerfeuer. Die Ausfahrt am Samstag beginnt gegen 12.30 Uhr und führt, in mehreren Etappen, 130 Kilometer durch das Umland. Es werden interessante Stopps angefahren“, verspricht Lübbering. Ein Grillabend – erneut mit Livemusik, Lagerfeuer und Klönen – beschließe den Tag. Nach dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag treten die Teilnehmer die Heimreise an.

„Wer einmal ein Motorradtreffen ohne Alkohol erleben möchte, ist herzlich eingeladen“, betont Lübbering und bittet: „Eine Anmeldung würde vieles erleichtern...“ Nähere Informationen und ein Video-Clip von der Ausfahrt 2019 finden sich auf der Homepage.