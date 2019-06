Mehrere Gastvereine feiern mit

Schützenfest in Harmhausen mit zwei Festbällen

+ Der Hofstaat (von links): Kommandeur Heiko Barghop, Regina Weßels, Fahnenträger Stefan Dahms, Fahnenbegleiter Lars Lüllmann, das Königspaar Birgit und Ralph Keithahn, Kinderkönigin Amelie Schmidt, Jasper Keithahn, Fahnenträger Tristan Böning, Kajo Dahms und Vorsitzender Ralf Lüllmann. Foto: Behling

Harmhausen – Im Bewirten sind Birigt und Ralf Keithahn Profis – am Wochenende waren sie nicht nur in der Parkgaststätte Gastgeber: Die Mitglieder des Schützenvereins Wesenstedt-Harmhausen machten sich hier am Samstag mit der Marching Band „Sound of Sulingen“, am Sonntag mit dem Nienburger Spielmannszug auf den Weg zum Umtrunk in der Residenz von König Ralf „Der Verlässliche“ in Ehrenburg.