Mehr Tragekomfort

Sudwalder Schützen stellen Festgästen neue „Ausgehfahne“ vor

+ Die Majestäten des Schützenvereins Sudwalde-Menninghausen mit „Hofstaat“, Präsident Wolfgang Stubbe (links) und Fahnenträger Sven Bierfischer mit der neuen „Ausgehfahne“. Foto: Kurth-Schumacher

Sudwalde – Der Schützenverein Sudwalde-Menninghausen präsentierte den Gästen des Schützenfestes am Wochenende eine lückenlose Reihe an Regenten: König Philip Friedrichs, der das Schützenreich gewissermaßen in letzter Minute vor der Republik bewahrt hatte, und seine Königin Charlene Schmidt sowie Kinderkönigin Lisann Holldorb und Jugendkönig Kasimir Stubbe (Begleiterin: Andrea Habichthorst) waren würdige, gut gelaunte Vertreter der Schützenmonarchie.