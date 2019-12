Mehr als ein Abenteuer in Malawi

Scholen – Die Schüler der Reisenden Werkschule Scholen erhielten während ihres achtwöchigen Arbeitsaufenthalts in Malawi, das zu den ärmsten Ländern der Erde gehört, Unterricht der besonderen Art. „Wir mussten die Komfortzone verlassen und neue Herausforderungen bestehen. Und wir haben gelernt, dass man mit wenig klarkommen kann“, erklären Laura Pietrzyk (18) und Marvin Cordes (16).

Das Engagement in Afrika ist fester und verpflichtender Bestandteil des Konzepts der stationären Jugendhilfeeinrichtung. In diesem Jahr entstand unter ihrer Regie ein 130 Quadratmeter großes Gebäude – letzter Bauabschnitt der Chilinda Primary School im District Mangochi. Das gesamte Projekt hatte in den vergangenen Jahren mehrere Einsätze erfordert. „2 000 Kinder können hier zukünftig ‚indoor‘ unterrichtet werden, viele von ihnen hatten bislang keinen Zugang zu schulischer Bildung“, erklärt Evelyn Seyfried, pädagogische Leiterin der Reisenden Werkschule.

Die Lehrer-Schüler-Gruppe aus Scholen – zwölf Jugendliche, fünf Pädagogen und zwei studentische Hilfskräfte – realisierte das Vorhaben Hand in Hand mit 25 afrikanischen Maurern, Bauhelfern und Wasserträgerinnen in der Rekordzeit von acht Wochen. Evelyn Seyfried: „Wir waren als Handlanger an allen Arbeiten beteiligt, von der Herstellung der Betonsteine bis zum Mauern, Streichen und Dachdecken.“ Außerdem habe man Tische und Bänke für die Klassenräume gebaut.

Die Kosten für das Baumaterial und die Löhne der malawischen Facharbeiter bezifferte Seyfried mit 30 000 Euro, Geldgeber waren die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, die Stiftung „Umverteilen“ und private Förderer. Anders als die meisten Hilfsorganisationen regelt die Reisende Werkschule Scholen nicht nur die Finanzierung. Seyfried: „Wir übernehmen auch die Planung und begleiten das Projekt vor Ort, daher kommen wir mit der Hälfte der üblicherweise für ein solches Gebäude kalkulierten Kosten aus.“

Obwohl die Afrika-Aufenthalte organisatorisch, logistisch und finanziell ein Kraftakt sind, setzen die Pädagogen alles daran, den Jugendlichen die Erfahrung zu ermöglichen. „Sie tauchen in eine Welt ein, die ihnen fremd ist – fern von ‚Annehmlichkeiten‘ wie Handy, Social Media, Computer oder Fernseher. Sie sind auf sich zurückgeworfen. Und auf uns. Wir bekommen einen ganz anderen Zugang zu ihnen“, betont Evelyn Seyfried. Die Gruppe lebt in einfachen Verhältnissen, die einzigen Annehmlichkeiten sind ein eigenes Zimmer mit Bett und Moskitonetz. Brunnenwasser ist verfügbar, Strom nicht immer. Gekocht haben die deutschen „Gastarbeiter“ im Wechsel selbst.

Beeindruckt waren die Jugendlichen von der Zufriedenheit, der Freundlichkeit und der Dankbarkeit der Malawier. „Diese Einstellung vermisse ich bei den Leuten in Deutschland“, sagt Laura Pietrzyk. Bei Marvin Cordes hat sich nachhaltig das Gefühl festgesetzt, etwas Gutes getan zu haben.

Dass sich die Alphabetisierungsrate im Mangochi-Bezirk in den letzten Jahren auf 47 Prozent erhöht hat, liege nicht zuletzt am Engagement der Reisenden Werkschule, sagte Bildungsmanager Joe Magombo, der an der feierlichen Einweihung des fünften Blocks als Ehrengast teilnahm. Er unterstrich: „Die Primary School ist nicht nur ein Gebäude, sondern ein Ort, an dem Zukunft gestaltet wird.“ Und für die Jugendlichen aus Scholen war der Aufenthalt mehr als ein Abenteuer.