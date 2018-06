Johanna Moraitis übernimmt die Schwafördener Arztpraxis von ihrer Mutter

Schwaförden - Ein komplett neuer Fußboden, neues Mobiliar, neue Türen, frische Farbe an die Wände, Deko, Vorhänge – „neuer Glanz, neues Gesicht“, fasst Johanna Moraitis lächelnd zusammen, was die Patienten in der Arztpraxis an der Schützenstraße in Schwaförden erwartet, die derzeit für die Renovierung geschlossen ist. Die 35-jährige Fachärztin für Allgemeinmedizin übernimmt den „Familienbetrieb“ von ihrer Mutter, Ingeborg Moraitis-Schieren, und bietet die erste Sprechstunde am Montag, 2. Juli, an.

„Nach 33 Jahren und mit fast 68 habe ich gedacht, dass es Sinn macht, an eine junge Ärztin abzugeben“, stellt Ingeborg Moraitis-Schieren fest. 1985 hatte sie sich als Hausärztin in Schwaförden niedergelassen, übernahm seinerzeit die Praxis von Dr. Wolfgang Belke im Ortsteil Mallinghausen, die sie 1988 in den Neubau an der Schützenstraße verlegte. Sie weiß also genau, auf was es ankommt, wenn man als Hausärztin auf dem Lande arbeitet: „Einsatz und die Bereitwilligkeit, für die Patienten da zu sein. Es war wie ein Generationenvertrag: Ich behandle zum Teil die Enkel meiner ersten Patienten.“ Eine schöne vielseitige Tätigkeit, nie langweilig, immer interessant, lautet ihr Fazit – „und ich bin eigentlich dankbar, dass ich noch so ein bisschen unterstützen darf.“ Bis auf Weiteres übernimmt sie die Nachmittagssprechstunden, als „Assistentin“, sagt sie. Und lacht, „ich habe jetzt eine Chefin.“ Johanna Moraitis übernimmt das bewährte Team der Medizinischen Fachangestellten Celina Grübmeyer, Jutta Bornemann und Miriam Drewes-Labbus – und ihr Vater, Nikolaos Moraitis, unterstützt weiterhin in der Praxis.

„Größere Bandbreite hat, als im Krankenhaus“

Das mit dem „neuen Gesicht“ bezieht die Ärztin, alleinerziehende Mutter eines siebenjährigen Sohnes, vor allem auf die Umgestaltung der Räumlichkeiten: „Viele Patienten kenne ich, seit ich zwei Jahre alt war und meine Eltern hierher zogen. Manche fragen, ob sie mich jetzt siezen sollen, das ist total komisch. Aber auch lustig.“ Johanna Moraitis studierte Medizin in Halle an der Saale, legte im Juni 2012 ihr Staatsexamen in Hannover ab. Anschließend arbeitete sie in der Praxis in Schwaförden, von 2013 bis 2016 dann im Sulinger Krankenhaus, danach für eineinhalb Jahre in der Kirchdorfer Praxis von Dr. Gisela Salje-Wolff. Seit August 2017 praktiziert sie in der Weiterbildungsassistenz wieder in Schwaförden – und im April dieses Jahres legte sie die Facharztprüfung als Allgemeinmedizinerin ab.

Die Arbeitszeiten, die Vergütung – dass es an Ärzten im ländlichen Raum mangelt, hat Gründe. Warum hat die 35-Jährige dennoch entschieden, sich in Schwaförden als Hausärztin niederzulassen? „Weil man eine viel größere Bandbreite hat, als im Krankenhaus. Hier ist man für alles und für jeden da. Es ist vielseitig – und schön, weil die Patienten ja zu einem zurückkommen: Im Krankenhaus sieht man sie ein paar Tage, dann sind sie weg und man bekommt nicht mit, was weiter mit ihnen passiert.“

Vormittags erweitert Johanna Moraitis die bisherigen Sprechzeiten, auf montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr; nachmittags: an Montagen von 15 bis 17.30 Uhr, an Donnerstagen von 15 bis 18 Uhr. Sie macht Hausbesuche, in der Samtgemeinde Schwaförden, aber auch in Altenheimen in Sulingen.

