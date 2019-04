Maskiert arbeiten, retten, laufen

Atemschutzgeräteträger der Samtgemeinde stellen in Affinghausen Können unter Beweis

+ Die Atemschutzgeräteträger der Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde Schwaförden absolvierten vier Stationen auf dem Gelände der Firma Bröring in Affinghausen. Foto: Ortsfeuerwehr Affinghausen

Affinghausen – Der Hof der Landhandelsfirma Bröring in Affinghausen war jetzt an zwei Tagen Schauplatz der Atemschutzübung 2019 der Feuerwehren in der Samtgemeinde Schwaförden: „Die Atemschutzgeräteträger bewiesen an vier Stationen ihr Können“, teilt Benita Logemann von der Ortsfeuerwehr Affinghausen mit.