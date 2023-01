Margarete von Schwarzkopf und Wanja Mues stellen Krimi vor

Margarete von Schwarzkopf und Wanja Mues fanden schnell einen guten „Draht“ zum Publikum in der „Kleinen Kunsthalle“. © Kramer / kb

Ehrenburg – Die angesagte Krimi-Autorin Margarete von Schwarzkopf (Jahrgang 1948) und Wanja Mues (Jahrgang 1973), Sprecher von Hörbüchern und gefragter Film- und Theaterschauspieler, gaben sich am Samstag in der Kleinen Kunsthalle in Oeftinghausen die Ehre.

Im Rahmen einer szenischen Lesung stellten sie auf Einladung von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ das im September 2022 erschienene Buch „Das Geheimnis des dunklen Hauses“ vor, sechster Band von Schwarzkopfs aktueller Serie von Kriminalromanen. Die Autorin verwebt zwei zeitgeschichtliche Ebenen: 1937 stirbt der jüdische Regisseur Leopold Welfenstein im englischen Exil – kurz vor der Fertigstellung seines Kinofilms. Seine Frau glaubt nicht an den Selbstmord, den die Polizei seinerzeit attestiert. Die Kunsthistorikerin Anna Bentorp klärt den mysteriösen Fall im Jahr 2023 auf.

Die Begeisterung für das Kino ist Margarete von Schwarzkopf gewissermaßen in die Wiege gelegt. Blaupausen für ihre Charaktere fand sie etwa im Freundeskreis ihrer Eltern. Ihr Vater war Journalist, Jurist, Politiker und Historiker, die Familie musste Deutschland im April 1933 verlassen. In Hollywood engagierten sich ihre E

ltern für Exil-Künstler, zu ihren Freunden zählten sie unter anderem Charlie Chaplin, Fritz Lang, Errol Flynn und Gary Cooper.

Die sympathischen, aus Köln und Berlin angereisten Bühnenkünstler fanden schnell einen guten „Draht“ zum Publikum. Offen beantworteten sie Fragen aus der Mitte der 75 Besucher zum Autoren- und Schauspieler-Alltag, signierten Bücher oder erfüllten der jüngsten Generation den Wunsch nach „Selfies“. Wie lange dauert es, ein Buch zu schreiben? „Es ist wie bei einer Schwangerschaft: In der 41. Woche sollte das Kind geboren sein“, sagt Margarete von Schwarzkopf. „Das Geheimnis des schwarzen Hauses“ war eigentlich geplant als sechster und letzter Band der Krimi-Serie, aktuell schreibe sie aber an Band sieben. Die Autorin lacht: „Am liebsten übrigens mit einem Kugelschreiber vom 1. FC Köln.“

Tina Schraml und Heidrun Wagner-Fils dankten namens der Veranstalter für einen inspirierenden Abend.

VON KARLA BÄR