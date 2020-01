Malte Sill ist jetzt Oberbrandmeister

Schmalförden – Bilanz der Aktivitäten der Technischen Einsatzleitung (TEL) Süd der Kreisfeuerwehr zog jetzt deren Leiter, Frank Klusmann, beim „Jahresabschlussdienst“ im Schmalfördener Feuerwehrhaus, teilt Ralf Schröder, stellvertretender Pressesprecher Süd der Kreisfeuerwehr, mit.

Unterstützt habe die TEL beispielsweise die Leitung des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers in Barver sowie der ADAC-Rallye „Rund um die Sulinger Bärenklaue“. Klusmann kündigte an, dass in die TEL Süd ein Drohnen-Team integriert werden soll, danach auch bei der TEL Nord. Bei der neuen Fahrzeughalle der Technischen Einsatzleitung Süd in Schwaförden gebe es noch ein paar Restarbeiten zu erledigen, die „offizielle Übergabe“ erfolge demnächst.

Kreisbrandmeister Michael Wessels beförderte den stellvertretenden Leiter der TEL Süd, Malte Sill, zum Oberbrandmeister. Klaus Speckmann, Fachdienstleiter Bevölkerungsschutz beim Landkreis Diepholz, gab einen kleinen Einblick zum Thema „Neue Strukturen und Abläufe bei den BOS-Einheiten“ im Landkreis Diepholz, also der „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“.