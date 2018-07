Ballermann-Königin Mia Julia kommt wieder nach Affinghausen

Mallorca-Party im Festzelt

+ © Borgmeier Public Relations Mia Julia will in Affinghausen für Stimmung sorgen. © Borgmeier Public Relations

Affinghausen - Mallorcas Partykönigin Mia Julia kommt am Freitag, 27. Juli, zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Affinghausen und will dort für Stimmung sorgen.