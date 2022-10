Magier Siegfried & Joy begeistern in ihr Publikum in Schmalförden

Das grandiose Finale: eine Wasser-aus-dem-Becher-verschwinden-lassen-Nummer. © Bär

Schmalförden – Jeder Besucher der Magic Show von „Siegfried & Joy“ bekam beim Einlass vier Spielkarten. Unter „Massenhypnose“ zerteilt, die Halbkarten nach vorgegebenem Muster in Einer- oder Zweier-Steps geschichtet, mit dem Nachbarn getauscht, in die Hosentasche gesteckt oder mit „Yeah“ in die Luft geworfen, fand die letzte Hälfte ihr Gegenstück in der eigenen Tasche: Zauberei, die „mindestens für eine Woche glücklich macht“, so das Versprechen der „Königstiger der Zauberszene“.

Hamburg, Frankfurt, Brüssel, Berlin, Wien und München standen auf dem Tourplan von „Siegfried & Joy“. Und Schmalförden. Aller Unkerei in den sozialen Medien zum Trotz („Wie sollen die den Ort denn finden?“) fanden sich die Großmeister pünktlich und hochmotiviert im Gasthaus Kastens ein, wo ihnen die Veranstalter den roten Teppich ausrollten. „Die beiden, damals als aufgehende Sternchen der Zauberszene, waren vor fünf Jahren bei uns. Jetzt kommen sie wieder als Magic Superstars“, erklärte Klaus Bochow bei der Begrüßung.

Die sympathischen, inzwischen weltweit renommierten Illusionskünstler punkteten mit geballter guter Laune, Fingerfertigkeit und komödiantischem Talent. Perfekt dargebotene Taschenspielertricks – Seidentuch durchdringt Zauberstab oder Stuhlbein, Gläser verwandeln sich in Flaschen, eine auf I-Pad-Größe zerrissene Zeitung wird wieder heil gepustet – wechselten mit interaktiver Zauberei ab. Die Publikumsnähe der Künstler war bemerkenswert: Zufällig ausgewählte Gäste fanden sich unversehens auf der Bühne wieder und wurden zu Handlangern der Magic Stars, die auf der Bühne mit großem Getöse unglaubliche Dinge passieren ließen.

Magisches „Hütchenspiel“ mit Gläsern und Flaschen. © Bär

Jan aus Neuenkirchen malte mit vier Farben die Umrisse von Schwanz, Bauch, Beinen und Kopf eines Tigers aus – exakt in der Farbverteilung, die die Magier vorausgesehen hatten. „Amazing Anette“ wurde mit einem Kartentrick ebenso ein Bühnenstar wie Volker und Udo aus der ersten Reihe, die „Siegfried & Joy“ als Mäuschen und Bärchen in Las-Vegas-Manier miteinander vermählten: ein Liebesexperiment mit Hochzeitsguillotine. Auch ein Platz im hinteren Bereich des Saales war keine Garantie, als potenzieller Mitspieler ungesehen zu bleiben. „Magic Stefan“ erlebte am Freitagabend seinen „big moment“. Und er fand seine Brille, die die Magier unter seinen fassungslosen Blicken in einen Sack steckten, schleuderten und mit Tritten traktierten, unversehrt im Discobeutel wieder – matrjoschkamäßig eingepackt in mehreren Taschen und Täschchen. Zum grandiosen Finale, einer Wasser-aus-dem-Becher-verschwinden-lassen-Nummer, unterstützten vier Besucher, die Glitzerjacketts für ihren Auftritt bekommen hatten, Siegfried, Joy und Stefan Hüften schwingend als Las Vegas-Showtanzgruppe.

Per Guillotine gab es eine Las-Vegas-Schnellhochzeit. © bär

Erstmals waren „KulturGut Ehrenburg“ und der Kulturverein Sulingen gemeinsam als Veranstalter aufgetreten. Die Magier bedankten sich bei dem „unglaublich netten Team, das auch in schwierigen Zeiten alles möglich macht“ und beim Publikum für ihren mutigen „Wiedereinstieg in Kultur“.

Beide Shows waren ausverkauft, jeweils 180 Besucher erlebten großen Hokuspokus à la Las Vegas. „Siegfried & Joy“ boten perfekt einstudierte Zaubertricks, Übersinnliches und wahre Magie, es war ein zauberhafter Abend mit vielen Glücksmomenten. Joy hielt den jubelnden Schlussapplaus filmisch fest – „für meine Mama“. Und auch die weite Welt durfte teilhaben an „Las Vegas auf dem Dorf“. Ihre Videos aus Schmalförden, Zaubereien mit Trecker und Biokühen, gingen in den sozialen Medien viral. Schon am Abend hatten sie sechsstellige Klickzahlen.

Mitmachen war für das Publikum angesagt. © Bär