Mit dem Luftpferd üben, Balance zu halten

Neueste Sparte der Reitsportgemeinschaft Sulinger Land: Die Voltigierer

+ Diverse Trainingsgeräte für die Voltigierer und auch Ausstattung für die Dressurreiter konnte die Reitsportgemeinschaft Sudwalder Land dank einer 1 000-Euro-Spende der Sparkasse anschaffen; Wolfgang Voss, Geschäftsstellenleiter in Sudwalde, besuchte die „Voltis“ am Mittwoch. Fotos: S. Wendt

Sudwalde – „Man muss nicht so mit den Beinen zippeln“, erklärt Ella. Wenn man also nicht so zippelt, dann gelingt es, die Balance auf dem roten Ding zu halten, erklärt die fünfjährige Pferdefreundin. Das rote Ding ist ein sogenanntes „Airhorse“. Es sieht aus wie zwei Sitzbälle, die in der Mitte verbunden sind mit einer Schabracke und einem Gurt darum, an dem man sich festhalten kann. Auf jeder Seite kann eines der Kinder sitzen, das nicht gerade auf Susi oder Diba reitet.