Kinderfeuerwehr bereichert Ernteumzug in Schwaförden

Schwaförden - Sieben Erntewagen rollten am Samstag durch die Gemeinde – ein tolles Bild, das sich viele Schwafördener entgehen ließen. „Schade, wir hatten wenig Publikum“, hieß es aus der Mitte der Teilnehmer, die aber dennoch mit Spaß bei der Sache waren.

Die erste Etappe der Rundreise endete auf dem Anwesen von Reinhard und Ursula Behrmann, die mit Unterstützung der Nachbarschaft von Pappelweg, Sandberg und Südstraße die Erntekerone gebunden hatten. „Für die einen war es ein Jahrhundertsommer, für die anderen war er zu trocken und zu lang. Wie auch immer: Die Ernte ist unter Dach und Fach“, sagte Reinhard Behrmann bei der Begrüßung, bevor Ortsbrandmeister Frank Ohrdes die große Gesellschaft zum Umtrunk wegtreten ließ.

Die Feuerwehr, die Kinderfeuerwehr, der Spielmannszug, die Schützenvereine Mallinghausen und Schwaförden sowie die Nachbarschaften Ostende und Hülse hatten prächtige Gespanne geschmückt. Ein kleines Gefährt steuerte Konrad Belke, auf dessen Anhänger spontan Hans-Jürgen Lüdeke, Ehrenkommandeur der Mallinghäuser Schützen, Platz nahm und sich in royalem Winken übte. Außer Konkurrenz schloss sich die Nachbarschaft vom Sandberg mit einem Erntewagen dem Zug an.

Dieser traf mit rund einer Stunde Verspätung auf dem Platz am Dorfgemeinschaftshaus ein, wo Klaus Köppen vom Heimat- und Verschönerungsverein das Urteil der internen Jury bekannt gab.

Wagen nach Kreativität bewertet

Nach bewährtem Prinzip hatten die Teilnehmer jeweils die Wagen ihrer Mitbewerber bewertet: Den ersten Platz verteidigte das „Ostende“, der mit prächtigem Wagenschmuck, offenbar aber auch mit der Zugmaschine punktete: Der knapp 80 Jahre alte Lanz Bulldog von Benjamin Osterholz war vor und nach der Ausfahrt dicht umringt. Die Plätze 2 und 3 belegten die Ortschaft Hülse und der Schützenverein Mallinghausen.

Die „Kleinen Löschmeister“ waren mit einem „Piratenwagen“ gestartet. Sie bereicherten das Programm im Dorfgemeinschaftshaus mit einem Seeräubertanz. Die Andacht hielt Pastor Gerald Engeler. Einmal im Jahr innezuhalten und sich im wörtlichen und im übertragenden Sinne über die Früchte der Arbeit zu freuen, sei eine schöne Tradition. Erntefest zu feiern sei ebenso wie das Leben eine Gemeinschaftsaufgabe: „Leider gibt es den Trend zur Vereinzelung in der Gesellschaft, an der Vereine, Feuerwehren, Parteien, Gewerkschaften, aber auch die Kirchen leiden“, sagte er und appellierte an mehr Miteinander.

Ortsbrandmeister Frank Ohrdes zeigte sich am Nachmittag „sehr zufrieden“: Das Fest, zum zweiten Mal ausgerichtet an einem Samstag, bescherte den Veranstaltern ein volles Haus. Ein zusätzlicher Anreiz für den Besuch der Party mit DJ Poldi am Abend war der Wettbewerb im Schlauch-Ziehen zum Auftakt.

Zehn Herren- und vier Damen-Teams suchten jeweils ihre Meister. Als zugkräftigste Herrenmannschaft gewann „Hülse I“ ein 30-Liter-Fass Bier, die „Deuta-Damen“ sicherten sich eine Flasche Sekt.

mks