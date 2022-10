Lkw kollidiert auf der Bundesstraße 61 in Scholen mit Auto

Von: Andreas Behling

Der Skoda wurde vorne rechts vom Lkw getroffen. © Behling

Scholen – Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Scholen: Als eine 22-Jährige gegen 9.30 Uhr mit ihrem Skoda von der Hauptstraße nach links auf die Bundesstraße 61 einbog, nahm sie einem 41-Jährigen, der mit einem Lkw die B 61 in Richtung Sulingen befuhr, die Vorfahrt – es kam zur Kollision. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand, der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.