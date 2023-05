Live-Kämpfe bei „Nilles Fight Night“: Kickboxen und Thaiboxen stehen auf dem Programm

Von: Sylvia Wendt

Sie freuen sich auf „Nilles Fuight Night“ in Ehrenburg (von links) Marcel Khalaf, Arash Husseini, Bashkim Shabani, Maher Khalaf, Daniel Mais und Jamiro Bölke. Sie trainieren in Diepholz und in Ehrenburg Siam Muay Thai Boxen. © Nils Wohlann

Schläge, Tritte, harte Jungs: Live-Kämpfe im Kickboxen und Thaiboxen stehen am Samstag in Ehrenburg bei „Nilles Fight Night“ auf dem Programm. Heimische Sportler und internationale Thaibox-Stars nehmen teil.

Ehrenburg – Die Kickbox- und die Thaiboxwelt hatten es schwer in der Pandemie: Abstand halten geht nicht, wenn man Treffer landen möchte. Nils Wohlann erinnert sich, dass es dennoch „irgendwie ging“, obwohl viele Auflagen den Siam Muay Thai Sport fast unmöglich machten. Jetzt aber lebt die Boxwelt wieder auf – und damit auch „Nilles Fight Night“, zu der für Samstag, 6. Mai, in die Sporthalle nach Ehrenburg eingeladen wird.

Die heimischen Kämpfer freuen sich bereits auf den Wettkampf „zu Hause“. Organisator Nils Wohlann, der die Siam Muay Thai Sparte weiterhin bestens im TV Schmalförden aufgehoben weiß, freut sich auf Kämpfe in verschiedenen Klassen – bis hin zur A-Klasse der Profis. Da haben zugesagt Jimmy Livinus (Amsterdam) und Alexandru Burduja (Moldawien), die in der A-Klasse bis 95 Kilo kämpfen. In der B-Klasse (bis 75 Kilo) treffen Borja Lazaro Contreras (Spanien/Amsterdam) und Jerome Jesi (Iserlohn) aufeinander. Den Hauptkampf bestreiten Christian „Bad News“ Baya (Amsterdam) und Artur Derksen (Iserlohn). Baya kennt Ehrenburg bereits, hat hier gerne den Siam Muay Thai Boxern seine Tricks und Kniffe verraten.

Dass die Sporthalle in Ehrenburg auf der Karte der Kämpfe auftaucht, ist dem Siam Muay Thai Club zu verdanken – diese dritte „Nilles Fight Night“ am Samstag kann dank der Kooperation mit der BudoX Organisation Europa aus Nienburg und dem TV Schmalförden sowie zahlreicher Sponsoren stattfinden. „Die Resonanz steigt“, freut sich Wohlann über den „sehr guten Zuspruch durch Sponsoren: Das hat Mut gemacht, die Fight Night vorzubereiten.“

Nils Wohlann und sein Team an Organisatoren hoffen auf viele Thaibox-Fans in der Halle am Knüppeldamm. Die Verstaltung am Samstag wird Fans aus der Region, aus Nienburg, Bremen oder Bielefeld anziehen, mutmaßt Wohlann. Der Einlass ist ab 15.30 Uhr geöffnet, die ersten Kämpfe beginnen um 16 Uhr. Erwachsene zahlen 20 Euro, Kinder zehn Euro – der Zugang ist barrierefrei.

Karten sind noch heute, 3. Mai, an den Vorverkaufsstellen (Ehrenburg: Autohaus Schmidt, Sulingen: Studio 5, Twistringen: Taxi Wilkens/Avia Tankstelle, Vechta: Friseur Next Cut, Diepholz: Sauna- und Sportparadies, Scheko’s Hairstudio, Cubez Lounge) sowie, wenn nicht ausverkauft, an der Tageskasse erhältlich.

Trainingszeiten Die Siam Muay Thai Sportler bieten Trainingseinheiten in Diepholz und in Ehrenburg an: Montags um 19 Uhr (Ehrenburg), Dienstags und Mittwoch 19 Uhr (Diepholz, Halle am Sauna- und Sportparadies) sowie Donnerstag, 18.30 Uhr MMA-Training (Diepholz, Halle am Sauna- und Sportparadies), Damen und Herren trainieren gemeinsam. Nachwuchstraining: 16.30 Uhr Mittwoch, Halle am Sauna- und Sportparadies). Aktuelle Infos sind über Instagram zu finden „Siam Muay Thai Club“.

Die Auftaktkämpfe bestreiten die heimischen Sportler, die sich mitunter erstmals vor Publikum präsentieren. Die Hauptkämpfe würden zum Abschluss erfolgen. Eine genaue Zeiteinteilung kann Wohlann kaum nennen, denn: „Das hängt ja von der jeweiligen Dauer der Kämpfe ab.“ Für Speis und Trank sei gesorgt, ein DJ legt auf, Cheerleader treten auf. „Wir bieten eine sportliche, aber auch freundliche Familienatmosphäre. Der Sport und vor allem die Nachwuchskämpfer stehen bei uns im Vordergrund“, betont Nils Wohlann. Aus der Gruppe der Siam Muay Thai Boxer des TV Schmalförden sind am Samstag am Start: Jamiro Bölke, Arash Husseini, Marcel Khalaf, Maher Khalaf, Daniel Mais und Bashkim Shabani. Weitere Sportler die auf mögliche Paarungen warten sind Daniel Markus und Heinrich Wagner (beide trainieren in Diepholz) sowie Louis Koslowsky und Kimi Gerritzen (beide trainieren in Ehrenburg).

„Sollten Sportler leider keine Paarung bekommen, sind diese bereits für andere Veranstaltungen im Juni/ Juli vorgemerkt“, erklärt Wohlann. „Alle haben sich langfristig und motiviert vorbereitet, sie sollen zeitnah ihre Chance bekommen und sich im Ring zeigen dürfen. Wir warten und hoffen auf passende Paarungen.“

Dass diese jetzt wieder möglich sind, ist dem Zusammenhalt der Sportler gedankt: Die Pandemie sei für alle Sportler und Vereine unabhängig von der Sportart schwierig gewesen, sagt Nils Wohlann. „Wir sind den Mitgliedern sehr dankbar, dass wir diese Zeit so meistern konnten.“ Eine Zeit, in denen Videos die Trainingseinheiten von der Halle in die eigenen vier Wände verlegten. Die Trainer hatten nur so die Chance, die Mitglieder weiterhin für den Sport zu begeistern – und zu halten.