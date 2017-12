Liquide Mittel schrumpfen ins Sechsstellige

Gemeinderat beschließt Haushalt 2018

Schwaförden - Dem „Club der Millionäre“ gehört die Gemeinde Schwaförden nur kurz an: Zu Beginn kommenden Jahres beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich auf 1 000 249 Euro – an dessen Ende wird er auf 810 949 Euro gefallen sein. Das geht aus dem Haushaltsplan 2018 hervor, den der Gemeinderat am Montagabend einstimmig beschloss. Eingangs der Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus nannte Gemeindedirektor Helmut Denker einige Eckdaten des Zahlenwerks.