Line-up für Neuenkirchener Open Air steht

„Von Grambusch“, „acompasso“ und „Kopfecho“ komplettieren das Festival am 13. Juli

+ Frontfrau Amy und ihre Jungs von „Kopfecho“ sind beim Festival auf dem Neuenkirchener Sportplatz dabei.

Neuenkirchen – „Unser Line-up ist nun komplett, alle Verträge sind unterschrieben“, meldet Klaus Bochow vom Orgateam für das 24. Neuenkirchener Open Air. Der Opener am Samstag, 13. Juli, werde erneut ein Akustik-Act sein, „das hat inzwischen auch Tradition und sorgt für einen schönen Einstieg in die Festivalnacht.“ „Von Grambusch“ alias Jendrik Grube und Mitstreiter machen den Einstieg: „Ein Gitarrist und Sänger aus einer ehemaligen Punkband, der jetzt Akustik-Musik macht – das ist ungewöhnlich“, stellt Bochow fest. „Im November 2016 machte sich Jendrik daran, die über die Jahre geschriebenen deutschen Songs endlich mal zu vertonen im eigenen Studio. Dass da die Banderfahrungen mit ,Famous For You‘, ,Watch Out Stampede‘ und ,Three Chord Society‘ durchscheinen, war nicht zu vermeiden und so ist aus Singer-Songwriter eher ,Acoustic-Punk‘ geworden.“ Live gehe man aber zurück zu den Wurzeln und präsentiere die Songs in Neuenkirchen als Trio mit zwei Akustikgitarren und einem Akustikbass, „so, wie sie gedacht waren. Intimität und Publikumskuscheln inklusive...“