Lena Bollhorst Vereinsmeisterin der Jugend

Schützenverein Anstedt ehrt Wilhelm Steinbeck: Er ist neues Ehrenmitglied

+ Geehrte Schützen und der Vorstand des Schützenvereins Anstedt (von links): Uwe Schweneker, Ina Bollhorst, Kevin Sundmacher, René Plate, Lena Bollhorst, Hilke Sundmacher, Jendrik Mühlenhardt, Anneke Horenkohl, Wilhelm Steinbeck, Conny Stelter-Plate und Heino Plate. Foto: Schützenverein Anstedt

Anstedt – Mark Albers, stellvertretender Schriftführer im Schützenverein Anstedt von 1904, hat die Zeichen der zeit erkannt: Man beschränke sich auf das Wesentliche. Die Nachrichten aus der Jahreshauptversammlung der Anstedter Schützen, also die, die auch an die Öffentlichkeit dürfen, umfassen die Liste der Vereinsmeister. Die Titelträger sind Lena Bollhorst (Jugend), Ina Bollhorst (Damen) und Uwe Schweneker (Herren) – der sicherte sich auch den Jux-Pokal. Kevin Sundmacher erhielt die zweite silberne Eichel. Geehrt wurde Wilhelm Steinbeck, der dem Schützenverein Anstedt seit 40 Jahren die Treue hält. Steinbeck wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Wer seinen Terminkalender für das Jahr 2020 füllen möchte: Das Königsschießen findet am 11. April statt. Und zum Auftakt in die Saison der Schützenfeste im Sulinger Land wird für den 30. April und den 1. Mai 2020 eingeladen.