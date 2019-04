Lektüre to go aus der Telefonzelle

Heimatverein und Mitstreiter weihen offenen Bücherschrank in Ehrenburg ein

+ Zur Einweihung des Bücherschranks auf dem Platz an der Volksbank fanden sich Akteure ein, die das Projekt unterstützt haben beziehungsweise es weiter begleiten. Foto: Behling

Ehrenburg – Da konnte Frieda Schröder (9) gleich ihres Amtes walten: Zur Einweihung des offenen Bücherschrankes in Ehrenburg, auf dem Platz an der Volksbank, brachte Peter Wagner am Dienstagnachmittag ein Kindersachbuch über die Bienenhaltung mit. Frieda hat sich bereit erklärt, die Abteilung „junge“ Lektüre zu betreuen – und Wagner ist nicht nur passionierter Imker: Er hat die Anschaffungskosten von 550 Euro für die alte Telefonzelle aus den Beständen, die die Telekom in Brandenburg lagert, mit einer 500-Euro-Spende fast im Alleingang „gewuppt“ und als gelernter Tischler auch gleich noch das Regalsystem gebaut.