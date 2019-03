Lebenserfahrungen „verbucht“

Affinghausen – „Schon als Kind und als Jugendliche habe ich gerne Geschichten geschrieben, Aufsätze haben mir in der Schule am meisten Spaß gemacht“, sagt Tanja Stelloh aus Affinghausen. Jetzt, mit 52, hat sie sich den Wunsch erfüllt, ein ganzes Buch mit heiteren und nachdenklichen Kurzgeschichten zu füllen, die ihre Lebenserfahrungen, Erinnerungen und Ansichten wiedergeben: „Fröhlicher Pessimismus einer gefärbten Blondine“.

Wie kam sie auf diesen Titel? „Ich sehe von Natur aus das Glas halb leer und nicht halb voll – aber ich lache auch gerne und bin fröhlich. Und dass ich eine gefärbte Blondine bin, ist kein Geheimnis“, stellt sie lächelnd fest. Wie sie dazu wurde, ist im Buch zu lesen, „das war mit 16, 17. Ich hatte Angst davor, nach Hause zu kommen, denn eigentlich hatte mein Papa verboten, dass ich mir die Haare färbe...“ Während ihre Mutter die Hände über dem Kopf zusammenschlug, habe er dann aber keine Miene verzogen, als sie mit der Frisur des in den Achtzigern angesagten Popsängers Limahl erschien – vorne kurz, hinten lang, oben wuschelig und mit dunklen Streifen an den Seiten. Wie das aussah, ist den Familienfotos zu entnehmen, mit denen knapp 150-seitige Werk illustriert ist.

Die Familie spielt in den 35 Kapiteln eine wesentliche Rolle. Tanja Stellohs vor Jahren verstorbener Vater etwa, den sie sehr vermisst: „Er war für mich ein wichtiger Ratgeber, der immer da ist.“ Sie schreibt über freudige Ereignisse, wie die Geburt ihrer Tochter Jaqueline 1989, aber auch über Schicksalsschläge – ihr erster Ehemann kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Aber: „Es soll schon in erster Linie ein fröhliches Buch sein.“ Freunde und Bekannte hätten ihr nach der Lektüre bescheinigt, sehr humorvoll zu schreiben. Dies auch über ihre persönlichen Betrachtungen von Alltag und Wandel, wenn sie etwa das heutige Smartphone-Zeitalter mit der Ära von Festnetzapparaten mit Wählscheibe vergleicht. Auch im Berufsleben hat Tanja Stelloh viele Erfahrungen gesammelt, aus denen sie schöpfen kann. Auf eine Friseurlehre in Sulingen folgten unter anderem Jobs in der Lloyd-Schuhfabrik, beim Bäcker, als Servicekraft im Gasthaus Bensemann, in einer Tankstelle, „ich hatte auch einen Quelle-Shop.“ Seit zehn Jahren arbeitet sie als freie redaktionelle Mitarbeiterin, zunächst für die Wochenpost, seit 2017 für den Weser-Kurier, nimmt auch Aufträge als Fotografin an.

In ihrem Buch schreibt Tanja Stelloh, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, authentisch, selbstironisch, nicht durch das Lektorat eines professionellen Buchverlages gebändigt. Auf einen roten Faden oder chronologischen Aufbau hat sie bewusst verzichtet. „Vor zwei Jahren habe ich angefangen, die Geschichten aufzuschreiben, immer so, wie ich Zeit hatte. Und im Dezember hatte ich genug Kapitel zusammen, dass es für das Buch reichte“, lacht sie.

Tanja Stelloh hat die hundert Exemplare umfassende Erstauflage selbst drucken lassen. Das Buch ist über ihre Homepage (www.tanjasfotowelt.de) zu beziehen, seit Kurzem ist das Werk zum Preis von 14,50 Euro aber auch in der Buchhandlung Eulenspiegel in Sulingen erhältlich. ab