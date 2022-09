Nicht nutzbar sind Laufbahn und Sprunggrube an Drei-Freunde-Grundschule

Von: Sylvia Wendt

Die Sprunggrube im Vordergrund. Hinter dem „Balken“ befindet sich die Laufbahn an der Grundschule Scholen. © sis

Schwaförden – Jährlich wird eine Klasse der Drei-Freunde-Grundschule mit neuem Mobiliar ausgestattet, jährlich steht die Ausgabe im Nachtragshaushalt und damit jährlich auf der Tagesordnung für die zuständigen Gremien. Am Mittwoch ist es der Schulausschuss, der tagt.

Erstmals leitet Anke Schockemöhle das derzeit neunköpfige Gremium. Stellvertretender Vorsitzender Karl-Heinz Schwenn ist dabei, Christian Wulferding und Hans-Jürgen Schumacher. Es fehlen Cord-Hinrich Jahn, Claudia Willenborg und Holger Brüning. „Ersatzmann der CDU“ ist Rainer Klusmann. Schulleiterin Renate Mohrmann ist Mitglied ebenso eine Elternvertretung.

Der Schulausschuss berät über die Posten im Nachtragshaushalt, die den Ausschuss betreffen, Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker erklärt kurz, dass sich die Posten geringfügig geändert haben. Schockemöhle informiert als Vorsitzende darüber, dass für besagtes Mobiliar 20 000 Euro und für eine Reinigungsmaschine für die Turnhalle Sudwalde 3 000 Euro eingeplant seien. Der Ausschuss empfiehlt den Nachtrag einstimmig.

Wenig verwunderlich, ist die Drei-Freunde Grundschule Scholen mit Außenstelle Sudwalde auch Thema der nächsten Tagesordnungspunkte. Vom 2. Juli 2021 datiert der Antrag von Schulleiterin Renate Mohrmann auf eine neue „Tartanbahn“ am Standort Scholen, der jetzt beraten wird. Mohrmann erklärt in dem Schreiben, durch den Zustand bestehe ein „erhebliches Verletzungsrisiko“ für die Schüler. Sie bittet: „Eine baldige Instandsetzung ist dringend und unumgänglich.“

Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker moniert in Richtung Mohrmann, dass Anträge im Rathaus einzureichen seien. Mohrmann erklärt dazu später, dass sie die Mail durchaus ins Rathaus geschickt habe. Und scheinbar auch an die Mitglieder des Ausschusses, was dem Verwaltungschef missfiel, da die „Mail durch alle Kanäle“ geflossen sei.

Zurück zur Tartanbahn. Ein Begriff, den Denker nicht so stehen lassen mochte, denn, streng genommen, sei das keine Tartanbahn an der Grundschule in Scholen, sondern „eher eine Aschenbahn“. Die ist aktuell nur an der steinernen Umrandung zu erkennen. Sie ist vermoost, das Unkraut hat längst gewonnen. Sportunterricht im „Bewegungsfeld Laufen, Werfen, Springen“ sei hier nicht möglich, erklärt Renate Mohrmann. Die Kollegen hätten vor drei Jahren das letzte Mal Training und anschließend Wettbewerbe der Bundesjugendspiele absolvieren lassen – danach sei dies nicht mehr möglich gewesen.

Die Bahn bedeutet erhebliche Pflege, das Gremium hat zwei Kostenvoranschläge vorliegen, eines in Höhe von 60 000 Euro, eines in Höhe von gut 22 000 Euro. Das eine wohl eine echte Tartanbahn, das andere eher eine Laufstrecke, wie sie jetzt schon existiert. Fakt ist: Der Schulhausmeister kann nicht allein mit der umfangreichen Unkrautbeseitigung beauftragt werden.

Zur Leichtathletik in einen Nachbarort?

Grundschulkinder zum Schulsport in einen Nachbarort zu fahren – ja, das mache die Grundschule bereits für den Schwimmunterricht. Und nein, für das genannte Bewegungsfeld zusätzlich – das sei im Stundenplan nicht darstellbar, aufgrund der benötigten Zeit, die allein für die Fahrten anfielen. Muss es eine 100-Meter-Bahn sein für Grundschüler? Helmut Denker bezweifelt das.

Apropos Weitsprunggrube: Die werde ebenfalls nicht mehr genutzt, weil sie im Untergrund bretthart sei und oben drauf nur eine dünne Schicht loser Sand mit Steinen, erklärt Mohrmann.

Denker kommentiert zum Ende der Diskussion: „Es ist etwas zu tun.“ Und will das Thema aus dem Schulausschuss in den (nicht-öffentlich tagenden) Samtgemeindeausschuss verlegen.

Renate Mohrmann hatte erklärt, dass das Training an Ostern beginne und bis zu den Sommerferien andauere. Bundesjugendspiele finden traditionell kurz vor den Sommerferien statt. Anke Schockemöhle erinnert, dass „wir die Bahn also im Frühjahr brauchen“.

Der Ausschuss vertagte am Mittwoch eine Entscheidung. Und Ausschussmitglied Hans-Jürgen Schumacher versprach: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“