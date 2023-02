Lars Sander neu im Kommando

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Neuzugänge und Ehrungen: Sören Bollhost, Kai Brand, Henrike Reimers, Hendrik Freiwald, Heinrich Brinkmann, Mario Wolle, Heinrich Witte und Cord Hartau (von links) © Privat

Ortsfeuerwehr Wesenstedt: Ehrungen, Verabschiedungen und Wahlen

Wesenstedt – Manches bleibt, anders ändert sich: Die Ortsfeuerwehr Wesenstedt begrüßte neue Mitglieder in ihren Reihen, verabschiedete andere in die Altersabteilung. Neu zusammengesetzt ist auch das Kommando. Während der Jahreshauptversammlung kündigte stellvertretender Gemeindebrandmeister Cord Hartau eine Samtgemeindeatemschutzübung für das Frühjahr in Anstedt an. Für Samstag, 20. Mai, sind die Samtgemeindewettbewerbe in Affinghausen geplant und für den 12. August die Oldie-Wettbewerbe in Scholen.

Hartau bat darum, dass, wer Probleme mit dem Empfang seines Meldeempfängers hat, sich den Standort merkt, damit geprüft werden kann, ob es hier ein Funkloch gibt. Meldungen darüber sollen an Andy Bredemeyer bei der FTZ Wehrbleck erfolgen. Laut Hartau ist die Samtgemeinde Schwaförden bereit, Kosten für den Führerscheinerwerb Klasse C („Lkw-Führerschein“) in Höhe von bis zu 2 000 Euro zu übernehmen. Voraussetzung sei eine Verpflichtung, mindestens fünf Jahre in der Feuerwehr aktiv zu bleiben. Aus dem Kreis der Wesenstedter Kameraden planen dies Hendrik Schumacher und Malte Heuermann.

Das neue Kommando: Mario Wolle, Hendrik Schumacher, Regina Brinkmann, Ingo Lehmkuhl, Malte Heuermann, Stefan Meyer und Lars Sander (von links). © Feuerwehr

Von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, die aktuell 31 Mitglieder zählt, berichtete Regina Brinkmann. Ratsherr Wilhelm Meyer dankte für die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren der Gemeinde Ehrenburg – sei es im Dienst, bei Übungen oder im Einsatz – und für die Einsatzbereitschaft der Kameraden. sis/r.

Termine

9. April Osterfeuer, 20. Mai Gemeindewettbewerbe, 8. bis 16. Juli Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Weyhe, 12. August Oldie-Wettbewerbe in Scholen, 19. November Volkstrauertag (Kranzniederlegung und Gottesdienst), 3. Dezember kameradschaftlicher Jahresabschluss mit Knipp-Essen

Personelles Absolvierte Lehrgänge: Andy Keithahn (Truppmann 1)

Ehrungen: Henrike Reimers (25 Jahre aktiver Dienst), Heinrich Brinkmann, Heinrich Witte (40 Jahre aktiver Dienst)

Versetzung in die Altersabteilung: Heinrich Brinkmann und Bärbel Imholze

Neuaufnahmen: Hendrik Freiwald (von der Ortsfeuerwehr Schweringhausen), Kai Brand (Wesenstedt) und Sören Bollhorst (Oeftinghausen)

Gewählt – Gerätewart: Stefan Meyer, Stellvertreter: Hendrik Schumacher, Atemschutzgerätewart: Hendrik Schumacher, Stellvertreter: Malte Heuermann, Schriftführerin: Regina Brinkmann, Stellvertreter: Lars Sander, 1. Maschinist: Ingo Lehmkuhl, Stellvertreter: Stefan Meyer, Sicherheitsbeauftragter: Malte Heuermann, Kassenwart: Lars Sander (neu für Carsten Bliefernicht), Stellvertreterin: Regina Brinkmann