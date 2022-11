Lars Mentrup ist neuer Vorsitzender der „DümmerWeserland Touristik“

Die Teilnehmer vor dem Waldpädagogikzentrum Hahnhorst mit dem neuen Vorsitzenden Lars Mentrup (Mitte) und Vorgänger Matthias Kreye (links). © DümmerWeserland Touristik

Schwaförden – Die „DümmerWeserLand Touristik“ hat einen neuen Vorsitzenden: Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, wählten die Teilnehmer der zweiten Mitgliederversammlung des Jahres, zu der man sich jetzt im Waldpädagogikzentrum (WPZ) Hahnhorst in Schwaförden traf, Lars Mentrup zum Nachfolger von Matthias Kreye.

Vor dem inhaltlichen Einstieg habe Schwafördens Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker die Mitglieder durch das moderne Seminarhaus des WPZ und das Beherbergungshaus geführt, das Platz für bis zu 44 Personen bietet. „Hahnhorst“ gehöre seit 2021 mit seinem waldpädagogischen Konzept und den Angeboten für Schulklassen und Gruppen zu den außerschulischen Lernstandorten für nachhaltige Bildung in Niedersachsen.

Geschäftsführerin Dorothea Schneider erläuterte neben dem Haushaltsplan die weiteren Marketingaktivitäten des Vereins. Hierzu zählten insbesondere die neue Homepage (www.duemmerweserland.de), die im September „in frischem Design“ online ging, sowie die Social Media Kampagnen, insbesondere während der Ferien. Darüber hinaus verwies sie auf die Zusammenarbeit mit der „TourismusMarketing Niedersachsen“ GmbH: Das „DümmerWeserLand“ sei seit Kurzem auf der Website reiselandniedersachsen.de unter den niedersächsischen Urlaubsregionen gelistet. Schneider: „Wir freuen uns, dass wir nun auch übergeordnet beim Reiseland Niedersachsen besser dargestellt und wahrgenommen werden.“ Hierzu hätten nicht zuletzt die Zuwächse an Gästeankünften und Übernachtungen rund um den Dümmer-See, die in Zusammenhang mit dem Marissa-Ferienpark stünden, beigetragen.

Lars Mentrup (Samtgemeindebürgermeister Altes Amt Lemförde) wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Außerhalb des üblichen Wahlturnus für den Vorstand gab Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye den Vorsitz ab. Er habe erklärt, dass er gerne acht Jahre Vorsitzender gewesen sei, aber auch neue Impulse durch einen regelmäßigen Wechsel im Vorsitz des Vereins für wichtig halte. Außerdem habe Lars Mentrup in der Zwischenzeit Interesse am Vorsitz bekundet. Vorstandsmitglied Heinrich Kammacher (Bürgermeister Samtgemeinde Kirchdorf) verabschiedete laut der Mitteilung den scheidenden Vorsitzenden, hob die positive Entwicklung der Region und des Vereins in den letzten Jahren hervor, die Kreye aktiv und auch durch touristisches Engagement in der eigenen Gemeinde geprägt habe. Dass die touristische Entwicklung nicht nur die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde betreffe, habe auch Lars Mentrup bei seinem Amtsantritt betont: „Auch die Entwicklung am Dümmersee funktioniert nur im Zusammenspiel mit der Gesamtregion. In der Funktion des Vorsitzenden des ,DümmerWeserLandes‘ werde ich mich dafür einsetzen, die Belange unserer Region auch besser übergeordnet zu vertreten.“

Bereits im Frühjahr begannen laut des Schreibens die Vorplanungen für ein touristisches Entwicklungskonzept für die Gesamtregion – nun habe man im Rahmen der Sitzung auch die Vergabe an ein geeignetes Projektbüro beschlossen. Die Umsetzung solle zum Ende des Jahres 2022 beginnen.