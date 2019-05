„Larry and the Handjive“ spielen bei Kastens

Schmalförden – „ ,Larry and the Handjive‘ haben sich seit 1986 zu einer der besten und meistgebuchten Bands entwickelt, die sich der Rock’n’Roll-Musik im Stil der 50er und 60er Jahre verschrieben haben“, heißt es seitens der Mitglieder von „KulturGut Ehrenburg und umzu“. „Das Erfolgsrezept der Gruppe ist der Originalsound jener Zeit. Und eine einmalige Bühnenshow.“ Am kommenden Samstag, 25. Mai, gastiert sie auf Einladung von „KulturGut“ im Gasthaus Kastens in Schmalförden.

In ihrer Show präsentieren „Larry and the Handjive“ tanzbare Hits von Chuck Berry, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, den Kinks und den Beatles. Ihr Markenzeichen ist der authentische Sound, den sie durch die Verwendung von Originalinstrumenten und -verstärkern sowie durch die intensive Auseinandersetzung mit den Spiel- und Soundtechniken der Sechzigerjahre erreichen.

„Die vier Rock’n’Roller in Glitzer-Sakkos garantieren seit Jahren für gute Stimmung bei Oldienächten, Galaveranstaltungen, Stadtfesten, Messen und beim Bremer Sechs-Tage-Rennen“, versichern die Veranstalter. „Als Begleitband der Rock-Legende Tony Sheridan sind ,Larry and the Handjive‘ seit 1989 europaweit unterwegs, außerdem begleiten die in Bremen beheimateten Musiker regelmäßig die Star-Club-Legende Lee Curtis und gelegentlich Sechzigerjahre-Stars wie Casey Jones oder Chris Andrews.“

In den Neunzigerjahren folgten Tourneen durch ganz Deutschland sowie eine Vielzahl von Fernsehauftritten, wie unter anderem in der ZDF-Show „Let’s Have A Party“ mit Thomas Gottschalk. Seit Januar 2008 sind „Larry and the Handjive“ die offizielle „Haus-Band“ bei der von Radio Bremen organisierten Revival-Veranstaltungsreihe „Beat Club & Friends“, die von Jörg Sonntag und Dirk Böhling moderiert wird und bei der Uschi Nerke ab Beginn bis Anfang 2013 mitwirkte. Daneben gibt die Band etwa 30 bis 40 Konzerte im Jahr in ganz Deutschland.

Als Support-Band konnte „KulturGut“ die Erstplatzierten des diesjährigen ROSA-Wettbewerbs (Rotary Club Bruchhausen-Vilsen) gewinnen. „Good to Bee“, die im Herbst 2016 gegründete Schulband des Gymnasiums Twistringen, wird den Abend eröffnen: „Bühnenerfahrung haben die jungen Musikerinnen bei Benefiz-Veranstaltungen, beim Twistringer Open Air und in der französischen Partnerstadt Bonnétable gesammelt. Die 14- bis 16-jährigen Nachwuchstalente covern Pop-, Rock- und Soulstücke, spielen jedoch auch eigene Songs.“

Der Oldie-Tanzabend beginnt um 20 Uhr, Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Volksbank in Ehrenburg.