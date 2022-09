Lärmschutz für geplantes Wohngebiet in Sudwalde wird nachgefeilt

Von: Sylvia Wendt

Die Sanierung der Tepestraße in Sudwalde ist abgeschlossen. Das Archivbild zeigt die Straße vor den Bauarbeiten. © S. Wendt

Sudwalde – Es ist ein Satz, der innehalten lässt: „Lärm, den man nicht sieht, hört man nicht.“ Ratsherr Reinhard Müller ihn am Montagabend in der Sitzung des Rates der Gemeinde Suwalde. Müller, beruflich viele Jahre in Sachen Lärmschutz zuständig gewesen, moniert den jüngsten Entwurf des Planungsbüros für das neue Baugebiet „Östlich der Schule“.

Die Mitarbeiter des Planungsbüros, so sein erster Vorwurf, hätten eine von ihm geforderte Änderung, seitens des Rates mit Zustimmung gesegnet, nicht eingearbeitet. Müller hatte seinerzeit vorgeschlagen, eine Einliegerwohnung zu erlauben – im Hinblick auf Senioren, die sich verkleinern oder barrierefrei bauen möchten und einer Pflegekraft eine Unterkunft bieten wollen. „Rein rechtlich ist das aber ein Doppelhaus, das wollen wir nicht“, kommentierte Bürgermeister Rainer Klusmann. Eine Einliegerwohnung ist rechtlich ein Doppelhaus? Dieser Denkweise wollte Müller nicht folgen. Dem Rat legte er aber deutlich dar, dass die Planer in die am Montagabend vorliegenden Unterlagen nicht die Vorgaben des TÜV eingearbeitet hatten, was den Lärmschutz betrifft. „Ich vertraue dem TÜV mehr als dem Planungsbüro“, kommentierte Ratsfrau Anke Schockemöhle. „Das Planungsbüro hat falsche Vorgaben für die Bauherren eingearbeitet“, ergänzte Müller. Man müsste 23 Meter Abstand halten von der Straße, um die Dezibelgrenze nicht zu überschreiten. Zu den Dezibelzahlen, die als Grundlage dienten, erklärte Müller: „Die Daten stammen aus einer Zeit, als an dem Abschnitt noch nicht Tempo 50 eingerichtet war. Jetzt ist dort die Geschwindigkeit reduziert, weil das Ortsschild versetzt wurde.“ Das Zitat mit dem nicht zu sehenden Lärm hatte Müller mit der Forderung nach einer Lärmschutzwand verknüpft: Anderthalb Meter hoch, mit heimischen und klimastressresistenten Pflanzen bewachsen, reiche solch eine Wand aus, den Lärm abzuhalten. Der ihn verursachende Verkehr sei dann nicht zu sehen (und folglich nicht zu hören).

Da es galt, den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan zu fassen, war die Frage, die den Rat umtrieb: Wie können wir die Änderungen einarbeiten, ohne Zeit zu verlieren? Ratsherr Heinrich Meinecke monierte: „Wir hätten viel weiter sein können, wenn wir das im Vorfeld besprochen hätten. Diesen Formfehler hätten wir vorher klären sollen.“ Ratsherr Philip Friedrich kommentierte: „Angesichts der aktuellen Situation kommt es nicht auf die Zeit an, wenn wir die Bewohner entlasten können.“ Ratsherr Steffen Kohröde schlug vor, das Planungsbüro zu beauftragen, die Änderungen umzuschreiben auf TÜV-Vorgaben. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung sowie der (weiteren) Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange geäußerten Anregungen und Bedenken seien beachtet. Der Rat fasste den Satzungsbeschluss einstimmig – ergänzt um den Hinweis auf die notwendigen Änderungen zum Lärmschutz. Müller hatte die Ratskollegen im Beschluss bekräftigt: „Wir sind Herr des Verfahrens.“

Große Fläche für Krippenbauplanung

Das wiederum ist der Rat der Gemeinde letztlich nicht im Hinblick auf die Kinderbetreuung, für die die Samtgemeinde Schwaförden verantwortlich zeichnet. Deren Rat hatte beschlossen, am Standort Sudwalde eine Krippe mit zwei Gruppen einzurichten. Notwendige planungsrechtliche Vorarbeiten betreffen auch die Gemeinde, die für den Bereich des Anbaus den Bebauungsplan ändern muss. Mit einem Aufstellungsbeschluss werde das Planverfahren eingeleitet und das könne, in Absprache mit dem Landkreis Diepholz, als sogenanntes „beschleunigtes Verfahren“ durchgeführt werden. Noch sei das Areal als „Sportfläche“ ausgewiesen. Nachgefragt wurde, warum eine 5 500 Quadratmeter große Fläche in das Verfahren geschickt wird. „Wir wollen eine möglichst große Fläche sichern“, erklärte Bauamtsleiter Achim Hollmann die Idee, für die Planungen nicht ein zu knapp bemessenes Areal neu zu überplanen. Im Vorfeld seien bereits Gespräche mit dem Sportverein geführt worden. Der Rat beschloss die Aufstellung des Bebauungsplanes einstimmig.

Tepestraße endlich fertig

Bürgermeister Klusmann dankte allen, die sich in Sache Dorfmarkt engagiert hatten. Nach seinen Angaben sei nur Lob angekommen im Hinblick auf die Sanierung der Tepestraße – die sei endlich abgeschlossen. Ob und wann es dazu einen offiziellen Termin geben wird, blieb am Montag noch offen.