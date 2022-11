Lärm, Lachen, Leben, Lernen - was Schüler aus Scholen in Malawi erlebten

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Hornhaut irgendwer? Sinan, Hakan, Lamin, Momo, Evelyn und Holger zeigen ihre Hände her. © S. Wendt

Schüler der Reisenden Werkschule haben in Malawi ein Schulhaus gebaut. Dass sie dabei eine Menge gelernt haben, liegt auf der Hand - und zwar nicht nur im handwerklichen Bereich. Es geht um Lärm, Lachen, Leben.

Scholen – Wer in acht Wochen schwerer körperlicher Arbeit ein Schulhaus baut, der hat doch Schwielen an den Händen, oder? Blasen? Hornhaut? Zeigt doch mal her, die Hände: Aber nein, die Hände sehen allesamt nicht wirklich nach handwerklicher Anstrengung aus. „Doch, guck mal hier, ein bisschen Hornhaut“, protestiert Hakan. Der Schüler der Reisenden Werkschule Scholen (RWS) ist stolz, bei dem Projekt dabei gewesen zu sein. Die Gruppe samt Lehrern und Begleitern ist gerade zurück aus Malawi und voller Zufriedenheit über einen durchweg guten Aufenthalt.

Zu ihrem Schutz sind nur die Vornamen der Schüler genannt. Die Reisende Werkschule in Scholen ist als Ergänzungsschule eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit nicht geradliniger Schullaufbahn. Erlebnispädagogik ist seit Langem ein fester Bestandteil in den Konzepten dieser Einrichtungen. Der Aufenthalt in Malawi steht in der RWS seit Jahren auf dem Plan, wenn nicht gerade eine Pandemie ihn verhindert.

Was, wenn Jugendliche aus Deutschland, mit eher wenig Lust auf Schule, auf Kinder und Jugendliche in Malawi treffen, die sagen „Education is the key“ (Bildung ist das Wichtigste)? Evelyn Seyfried, pädagogische Leiterin an der RWS, lacht: „Unsere Schüler kriegen das gut mit. Sie haben in Malawi viel gelernt – und übergeben das jetzt nach der Rückkehr an die neuen Schüler.“ Der „Bautrupp“ mahnt und ermahnt nun, treibt an, regelt.

Endlich ist das Dach drauf. Fast fertig ist der Bau hier. © Privat

Die Schüler, gefragt zu ihren Eindrücken und Erlebnissen, halten nicht hinterm Berg: „Die Leute dort sind viel fröhlicher. Die lachen, obwohl sie nichts haben“, berichtet Sinan beeindruckt. Etwas anders war das Essen, bei Nudeln, Reis und Kartoffeln fehlte den meisten das Fleisch. „Tomaten, überall waren Tomaten dabei“, ergänzt Lamin und muss lachen. Die frischen Mangos gefielen nicht nur Momo, auch Sinan, Lamin und Hakan waren begeistert vom Geschmack des pflückfrischen Obstes, zur Auswahl standen auch Äpfel und Bananen.

Für Aufregung sorgte eine der giftigsten Schlangen: Die wollte sich in der Jungs-Toilette verstecken, verschwand aber in dem am Boden befindlichen Loch. Die Einwohner haben mit einer dort wohl üblichen Methode dafür gesorgt, dass die Schlange nicht unerwartet wieder rauskriecht.

„Und sooo große Spinnen gab es“, zeigen alle an: Handtellergroß. Ja, das bestätigt auch Holger Theek. Der Kinderarzt aus Bassum hatte die Gruppe begleitet. Nachts schlafen unter dem Moskitonetz gehörte dazu. „Wir planen den Aufenthalt aber mit Bedacht vor der Regenzeit. Dann kommen noch Skorpione und Tsetse-Fliege dazu“, erklärt Seyfried.

Die so ganz andere Tierwelt beeindruckt, etwa beim Ausflug in den Liwonde-Nationalpark gab es viel zu sehen: Elefanten, Löwen, Büffel, Nilpferde, Geparden, Krokodile, Warzenschweine, Geier, Wasserbüffel – zählen die Schüler auf. Und diese Rehe... „Impalas“, merkt Seyfried an.

Erlebnisse, an die sie sich noch lange zurückerinnern werden, sind zahlreich. Die nächtliche Ruhestörung etwa: „Als es noch keinen Strom im Dorf gab, da war es nachts still und stockdunkel“, erinnert sich Seyfried. Und heute? Es gibt keine Lärmschutzverordnung, jeder hat eine Boombox und schickt per Bluetoothverbindung lautstark Lieder drauf – pausenlos. Man könne nur mit Ohrstöpseln schlafen.

Als der Name Rüdiger fällt, kriegen sich Sinan, Hakan und Lamin nicht mehr ein vor Lachen. Rüdiger aus Malawi hat zwei Läden im Ort, einen für Handys und Co., der andere ein Friseurladen. Wobei: Rüdiger ist kein gelernter Friseur und mittlerweile ist nicht mehr zu sehen, welche famosen Schnitte er den Häuptern der RWS-Schüler verpasst hat „Katastrophal“, kommentiert Momo. Und fragt sich, wieso man dennoch hingeht, wenn man das weiß.

Die körperlich anstrengende Arbeit, jeden Tag, bei sengender Hitze, wenn über Stunden kein Wind geht, kein Schatten da ist oder eine Windhose für eine weniger angenehme Pause sorgt – da hatte jeder mal einen Durchhänger. „Wir auch, nicht nur die Schüler“, erklärt Theek. „Bah, alles scheiße, ich will nach Hause, will in meinem Bett schlafen“, das habe er dann gedacht, verrät Momo.

Die Ziegel werden selbst hergestellt. © Privat

Vorher-Nachher-Fotos zeigen veränderte Schüler, sie hätten jetzt ganz offene Gesichter. Die Armut in dem Land bewegt, den deuschen Schülern ist aufgefallen, dass sich die Kids in Malawi aus Plastikabfall eigene Spielzeuge basteln. Für Momo steht nun fest: Auf den erweiterten Sekundarabschluss I soll das Abitur folgen und später ein Beruf im sozialen Bereich.

Als die RWS einst ihre Malawi-Projekte gestartet hatte, waren Wochen für den Aufenthalt veranschlagt. Über die Jahre sei das jedoch reduziert worden auf zehn und nun auf acht Wochen. Der Schulbau muss fertiggestellt sein bei der Abreise. Wie jetzt. Nach dem letzten Handgriff am Bau folgt die erste Unterrichtsstunde in Makanjira.

Finanziert wird der Aufenthalt nur durch Spenden, diese Reise konnte stattfinden dank einer großzügigen Summe der Stiftung „Umverteilen“ aus Berlin. Und die nächste Reise ist bereits geplant, für 2024 steht schon fest, wo ein neues Schulgebäude benötigt wird und errichtet werden soll.

Kontakt: www.reisende-werkschule.de, evelyn.seyfried@rws-ergaenzungsschule.de, Telefon 0 42 45 / 7 17.