Länger gut leben

Interview: Zukunftsforscher Michael Carl über die Welt im Jahr 2030

+ Michael Carl ist Zukunftsforscher und Chairman des carl institute for human future.

Landkreis Diepholz – In die Lebens- und Arbeitswelten 2030 will der Zukunftsforscher Michael Carl heute Abend die Gäste beim Mahl des Handwerks entführen. Die Traditionsveranstaltung in der Parkgaststätte Ehrenburg steht ganz im Zeichen des Handwerks und der regionalen Wirtschaft. Womit Handwerker, Unternehmer und Funktionäre aus verschiedensten Institutionen rechnen müssen, verrät Michael Carl im Interview. Die Fragen stellte Anke Seidel.