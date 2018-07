L 202: Auto schleudert gegen Baum

31-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

+ Für den 31-jährigen Fahrer des Mercedes kam jede Hilfe zu spät. - Foto: Schlotmann

Schwaförden - Tödliche Verletzungen zog sich am Sonnabendnachmittag ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall auf der Landesstraße 202 zu. Der Mann aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen geriet auf dem Teilstück zwischen Affinghausen und Mallinghausen mit einer Fahrzeugseite in den Wegeseitenraum. Er lenkte gegen. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Es fing dort an zu brennen. Der Mann verstarb an der Unfallstelle.