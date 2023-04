Kunsthandwerk, Musik und Puppenspiel in Sudwalder „K-Scheune“

+ © Privat Thorsten Vüllgraf spielt auf beim Frühlingsmarkt. © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sylvia Wendt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sudwalde – Metallarbeiten oder lieber Frühlingskränze? Was aus Filz oder was aus Alpakawolle? Oder Makramee? Die Liste der Aussteller, die sich am Samstag, 15. April, beim Frühlingsmarkt auf dem Gelände der „K-Scheune“ in Sudwalde präsentieren, ist lang und verspricht den Besuchern kunsthandwerkliche Vielfalt.

In der Zeit von 10 bis 18 Uhr ist der Frühlingsmarkt geöffnet. Und neben allerlei Handgefertigtem gibt es Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke und Suppe.

Die „K-Scheune“ als Veranstaltungsort bietet auch an diesem Tag eine Bühne. Die nutzt Thorsten Vüllgraf ab 14 Uhr: Der Sänger und Gitarrist singt und spielt Songs von Blues bis Folk. „Und wird damit für ein schönes musikalisches Ambiente sorgen“, sind sich die Organisatoren einig.

Thorsten Vüllgraf biete als Interpret und Komponist von „Acoustic Blues & Folk“ Stimmkraft, Picking und eine Prise Slide Guitar vom Feinsten, heißt es, charmant präsentiert und mit der einen oder anderen Anekdote garniert. Er ist derzeit vor allem solistisch aktiv, zu hören und sehen bei diversen Events, auch im Rahmen von Straßenmusik.

Für die kleinen Besucher (aber nicht nur die) reist Maria Schupp an. Die Puppenspielerin öffnet den Vorhang für Aufführungen um 15.30 und um 17 Uhr – für die Suche nach der sonnengelben Socke, die verschwunden ist. „Natürlich findet sie sich dort, wo man sie nicht vermutet – verbunden mit so manch amüsanter Erkenntnis über den Wald und die Welt der Bücher und Geschichten“, verrät die Ankündigung. „Wir freuen uns sehr auf ihren Besuch“, heißt es zu den Auftritten – und in Vorfreude auf viele Besucher am 15. April beim Frühlingsmarkt.

Wer diesen verpasst, der sollte sich einen zweiten Termin für den Besuch auf dem Gelände der „K-Scheune“, Benser Straße 67 in Sudwalde, vormerken: Der Herbstmarkt ist für den 11. November geplant.