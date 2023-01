„KulturGut“ eröffnet Programm 2023 in Ehrenburg mit Krimi-Lesung

„Das Geheimnis des dunklen Hauses“ enthüllen Schauspieler Wanja Mues und Autorin Margarete von Schwarzkopf in der Kleinen Kunsthalle. © Stephan Braun (links) / Uwe-Jens Igel

Ehrenburg – Krimi-Autorin Margarete von Schwarzkopf und der Schauspieler Wanja Mues sind Gäste der ersten Veranstaltung von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ in der Saison 2023: Am Samstag, 21. Januar, stellen sie in der „Kleinen Kunsthalle“ in Oeftinghausen das Buch „Das Geheimnis des dunklen Hauses“ vor und geben Einblicke in ihre Arbeit.

Margarete von Schwarzkopf wurde 1948 in Wertheim am Main als Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg geboren. Sie studierte in Bonn und Freiburg Anglistik und Geschichte. Viele Jahre war sie als Feuilletonredakteurin bei der „Welt“ sowie als Redakteurin bei NDR I für Literatur und Film tätig. Heute arbeitet sie als freie Journalistin, Autorin, Literaturkritikerin und Moderatorin. Sie veröffentlichte mehrere Kinderbücher und Kriminalromane.

Im September 2022 erschien „Das Geheimnis des dunklen Hauses“, das sie zusammen mit Schauspieler Wanja Mues im Rahmen einer szenischen Lesung vorstellt. Der sechste Band um die Kunsthistorikerin Anna Bentorp dreht sich um deren Teilnahme an einem exklusiven Filmfestival, die zum Albtraum wird. Anregungen erhielt Schwarzkopf von kleinen und großen Festivals, die sie als Filmkritikerin besucht hat. Sie verwebt zwei zeitgeschichtliche Ebenen: Im aktuellen Werk führt die Zeitreise ins London der späten 1930er Jahre.

„Die Autorin beeindruckt mit ihrem historischen Wissen und setzt in diesem Fall ihrer Filmleidenschaft ein Denkmal“, heißt es in einer Mitteilung von „KulturGut“, „und ihren Eltern, die 1933 Deutschland verlassen mussten und sich in Hollywood für Exil-Künstler engagierten.“

Wanja Mues, Jahrgang 1973, absolvierte nach dem Abitur am „Actors’ Studio MFA-Program at the School for Social Research“ sowie dem „Robert Lewis Theatre Workshop“ in New York eine Schauspielausbildung. Er stand als Jugendlicher erstmals 1986 in dem ZDF-Mehrteiler „Jokehnen“ vor der Kamera. 2002 folgte eine Rolle in der ARD-Vorabendserie „Absolut das Leben“, durch die Mues als Fernsehschauspieler bekannt wurde. Mues übernahm mehrere durchgehende Serienrollen, wiederkehrende Episodenrollen und auch Gastrollen. Unter anderem war er an sieben „Tatort“-Folgen und an 14 Folgen der Serie „Stubbe – Von Fall zu Fall“ beteiligt. Daneben wirkte er in Kinoproduktionen mit, etwa in „Der Pianist“ von Roman Polanski. Mues ist außerdem als Theaterschauspieler und Sprecher von Hörbüchern tätig.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Aus organisatorischen Gründen bittet das KulturGut-Team um Anmeldungen, per E-Mail (info@kulturgut-ehrenburg.de) oder unter Tel. 0 42 75 / 2 93 (Schumacher), Eintrittskarten werde man laut der Mitteilung aber auch noch spontan an der Abendkasse erwerben können. Der Eintritt kostet zwölf Euro.