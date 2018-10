Kuck: „Reich beschenkt, aber niemals wunschlos glücklich“

Kirchengemeinde und Heimatverein richten Erntedankfest in Schmalförden aus

+ An den Gottesdienst schloss sich ein gemütliches Beisammensein an der Kirche an. - Foto: mks

Schmalförden - Obst, Gemüse und Eingemachtes schmückten den Altarraum der Sankt-Nicolai-Kirche in Schmaförden beim Gottesdienst am Sonntagmorgen: Sie waren Symbol für eine reiche Ernte, die Pastorin Silke Kuck in den Mittelpunkt ihrer Predigt zum Erntedankfest stellte.