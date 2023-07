Kreismusikschulcamp in Ehrenburg mit 175 Kindern und Jugendlichen

Von: Martina Kurth-Schumacher

Die Kinder und Jugendlichen schmettern gemeinsam den Klassiker „Dschingis Khan“, der irgendwie zum Lieblingslied avanciert ist. © Kurth-Schumacher

Ehrenburg – „Die Motivation ist hoch, die Stimmung könnte nicht besser sein“, lautet die Zwischenbilanz von Claudia Bauer, Cheforganisatorin des 35. Kreismusikschulcamps. Allein in Bezug auf das Wetter sei „Luft nach oben“.

175 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren, unter ihnen traditionell auch Schüler der Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe Syke, haben am Donnerstag auf dem Sportgelände der Oberschule Schwaförden am Standort Ehrenburg Quartier bezogen. Ihr Zuhause auf Zeit: ein Dorf aus 29 Zelten, verteilt auf vier Höfe. Zum Betreuer-Team gehören 25 Gruppenleiter sowie 30 Techniker. Und 14 Musikpädagogen, die an den Nachmittagen Musik-Workshops anbieten.

Seit fast 40 Jahren ist das Camp fest im Jahreskalender der Kreismusikschule verankert, da stellt sich im besten Sinne Routine ein. „Wir sind eine eingespielte Gemeinschaft“, unterstreicht Claudia Bauer. Ihr obliegt die Leitung zusammen mit Gilles Geu und Jörg Raming, die beide für das musikalische Konzept verantwortlich sind. Ein siebenköpfiges technisches Leitungsteam unterstützt das Trio unter anderem beim Aufbau. Bei aller Routine benötigen die Organisatoren fast ein Dreivierteljahr Vorlaufzeit – Garantie für den reibungslosen Ablauf vom Aufbau des Zeltdorfs bis zur inhaltlichen Programmgestaltung.

Zum Gesang sorgt eine Band für Livemusik. © Kurth-Schumacher

Vier Tage setzen sich die Teilnehmer mit dem diesjährigen Projektmotto „Lateinamerika“ in Workshops, Groß- und Kleingruppen auseinander. Neben der musikalischen Umsetzung stehen ein Quiz und weitere Aufgaben zum Thema auf dem „Lehrplan“. Die an den Nachmittagen angebotenen Musik-Workshops haben die Pädagogen nach Neigung und Fähigkeiten der Schüler zusammengestellt. Gesang, Keyboard, Gitarre, Streich- und Blasinstrumente: Am Ende des Camps soll der Zusammenklang stimmen.

Polonaise zu Reinhard Meys „Über den Wolken“. © Kurth-Schumacher

Der Anspruch der Kreismusikschule: „Wir wollen den Teilnehmern musikalische, aber auch menschliche Erfahrungen ermöglichen.“ Dazu gehört die gemeinsame Erarbeitung von Programmpunkten für den internen „Bunten Abend“, den die Schüler mit Beiträgen aus den Sparten Musik, Schauspiel oder Turnen gestalten, aber auch für die Abschlussveranstaltung am Sonntag.

Für Sport und Spiel bleibt im Camp natürlich genug Freizeit. © Kurth-Schumacher

Luzie Klußmann (11), Nathan Börker (12) und Ben Weidenhöfer (11) waren schon im vergangenen Jahr Campteilnehmer. Neben der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und dem Üben in der Gruppe („Saxophon, Querflöte und Posaune klingen nicht so toll, wenn man alleine übt“) gefällt ihnen die Balance von straffem Programm und Freizeit. Hoch im Kurs stehen bei ihnen die „Großgruppen-Termine“. Das Schmettern des Camp-Songs „La Bamba“, Polonaise zu „Über den Wolken“ oder „austicken“ zum Lieblingslied „Dschingis Khan“ mit Band-Begleitung kommt an.

In den Jahren vor Corona hatte das Musik Camp über 300 Teilnehmer mobilisiert, man befinde sich jetzt wieder im Aufbau, sagt Claudia Bauer. Durch die zweijährige Pandemiepause habe man zwischenzeitlich auch in der Gruppe der 15- bis 17-Jährigen, die das Projekt als Techniker und Gruppenleiter unterstützen, Einbrüche zu verzeichnen. Claudia Bauer: „Wir haben aktuell weniger Betreuer als sonst, aber sie machen einen Super-Job.“ Dankbar sei die Kreismusikschule über finanzielle Unterstützung der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, die neben der AWG Hauptsponsor der Veranstaltung ist: Sie stellte in diesem Jahr 2 300 Euro zur Verfügung.

Eine Lanze bricht Claudia Bauer auch für die Oberschule, die ihnen die Sportanlagen zur Verfügung gestellt hatte: „Wir sind zum fünften Mal in Ehrenburg, die Bedingungen sind einfach top.“

Dankbar ist das Team dem Hauptsponsor: Daniel Neuber, Claudia Bauer, Amelie Rohlfs, Gilles Geu und Jörg Raming mit Germain Mandel (Kreissparkasse; von links). © Kurth-Schumacher