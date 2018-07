Zeltlager-Gastgeber ziehen Bilanz: „Gelaufen wie geplant“

Sudwalde - Sudwaldes Jugendfeuerwehrwart Ronald Hoffmann, Fördervereinsvorsitzender Thomas Heitmann sowie Ortsbrandmeister Bernd Kohröde und sein Stellvertreter Dennie Kemker sind erleichtert: „Alles so gelaufen wie geplant.“

Den Cheforganisatoren des 38. Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers ist die Müdigkeit anzusehen, aber das Glücksgefühl überwiegt. Dass das Orga-Team in Hochstimmung ist, liegt nicht zuletzt an den vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer. Ronald Hoffmann: „Alle sind super drauf.“

Drei Jahre lang hatte das Quartett regelmäßig getagt, in den letzten Monaten nahezu wöchentlich. Eine gute Voraussetzung sei gewesen, dass Sudwalde im Jahr 2005 schon einmal Gastgeber war, sagt Thomas Heitmann, der seinerzeit Jugendfeuerwehrwart war: „Wir konnten auf Erfahrungswerte zurückgreifen, außerdem ist das Gelände in der Ortsmitte optimal.“ Inzwischen habe man aber wesentlich mehr Auflagen zu erfüllen, dafür sei anderes einfacher geworden. Ronald Hoffmann stimmt zu: „Wir haben einiges per WhatsApp klären können...“

Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager 2018 in Sudwalde Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager 2018 in Sudwalde

Die Organisatoren sind froh, dass die Veranstaltung, die ein Kraftakt für alle Beteiligten war, erfolgreich abgeschlossen ist. Bernd Kohröde: „Alle Teams sind mit Spaß dabei und so gut eingespielt, dass wir eigentlich weitermachen könnten.“ Eine großartige Erfahrung sei die große Bereitschaft in Sudwalde, Affinghausen und Schwaförden gewesen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Noch am letzten Tag kamen Freiwillige und boten ihre Unterstützung an.

Ein Phänomen: Leute, die sich vorher nicht kannten, sind nach dieser Woche beste Freunde. Dennie Kemker: „Die Organisation so eines Events ist mit viel Arbeit verbunden, aber diese Erfahrung kann man jeder Jugendfeuerwehr nur wünschen.“

mks