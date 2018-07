Wessels: „Eine irre Woche“ im Zeltlager

Durch das Spalier von mehreren hundert Helfern, die sich von den Gästen mit Jubel und Applaus verabschiedeten, marschierten die Lagerteilnehmer am Sonntagmorgen auf den Festplatz. Musikalisch begleitet wurde die von den Brandmeistern vom Dienst angeführte Parade vom Feuerwehr-Jugendspielmannzug Wehrbleck und dem Musikzug aus Rüssen – ein großes Finale.

Sudwalde - Von Martina Kurth-Schumacher. Mit einem übermütigen „Humba Humba Humba Täterä“ auf den Lippen führten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Klein Lessen am Ende des Festakts einen Freudentanz auf: Marvin Langner hatte bei der Siegerehrung des Kreiszeltlagers den letzten und größten Pokal in Empfang genommen.

Die Klein Lessener räumten insgesamt fünf Trophäen ab. Vor den Jugendfeuerwehren aus Dörrieloh, Jardinghausen / Neubruchhausen, Groß Lessen und Vorjahressieger Wehrbleck heimsten sie außerdem den Gesamtsieg ein. Insgesamt waren 52 Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Diepholz und fünf Gastwehren aus den Landkreisen Oldenburg und Schaumburg in die Wertung gekommen.

Im Vorfeld hatte die Kreisjugendfeuerwehr die Winterarbeit der Teilnehmer prämiert. Den „Goldenen Oscar“ gewannen die Jugendfeuerwehren Siedenburg und Bahrenborstel / Holzhausen (295 Punkte) – dicht gefolgt von Groß Lessen (294), Sudwalde (293) und Aschen (293).

Im Zeltwettbewerb erreichten in diesem Jahr gleich acht Jugendwehren die volle Punktzahl: Aschen, Diepholz, Dörrieloh, Eydelstedt, Groß Lessen, Klein Lessen, Twistringen und Wehrbleck belegten gemeinsam den Spitzenplatz.

+ Sieger der Gesamtwertung des Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren in Sudwalde. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Klein Lessen.

Festakt und Siegerehrung waren Schluss- und Höhepunkt der neuntägigen Veranstaltung in Sudwalde, an der 1 414 Kinder und Jugendliche sowie 480 Betreuer aus 57 Jugendfeuerwehren teilgenommen hatten. Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Genthe sprach von „Traumwetter“ und „Traumgastgebern“. Letztere hätten dank ihres Engagements das unvorhergesehene „Beiprogramm“ bewältigt , sagte er mit dem diskreten Hinweis auf die Häufung von Magen-Darm-Erkrankungen am Dienstag.

Ortsbrandmeister Bernd Kohröde lobte in seinem Grußwort alle Helfer, die sich „ohne Murren“ der logistischen „Riesenaufgabe“ gestellt hätten. Das Zeltlager sei eine großartige Werbung für den Landkreis, betonte der stellvertretende Landrat Heiner Richmann. Sein Dank galt den Betreuern, die den Feuerwehrnachwuchs mit Begeisterung an spätere Aufgaben heranführten. Ein Wort im Hinblick auf die noch ausstehende Siegerehrung: „Nicht jeder kann der Erste sein, aber wer hier teilgenommen hat, hat trotzdem gewonnen.“ Das Engagement der Betreuer in den Jugendwehren sei „gelebte Jugendarbeit“, die Nachwuchssorgen der Feuerwehr im Landkreis Diepholz weniger groß als anderorts, unterstrich MdB Axel Knoerig.

Mit einem „Moin, Sudwalde“ meldete sich Kreisbrandmeister Michael Wessels zu Wort. Er dankte Ausrichtern und Teilnehmern für eine „irre“ Woche. Mit Disziplin und Ehrgeiz hätten Jugendliche und Betreuer die erweiterten Hygienemaßnahmen umfassend umgesetzt und damit die Ansteckungsgefahr gebannt.

Schirmherr Helmut Denker, Bürgermeister der Samtgemeinde Schwaförden, überreichte Hans-Hermann Borggrefe den symbolischen Parapluie. Im Namen der nächsten Ausrichter bescheinigte der Barveraner Ortsbürgermeister den Vertretern der Jugendfeuerwehren: „Wir freuen uns auf euch. Aber es wird schwer, das zu toppen, was die Sudwalder geleistet haben.“