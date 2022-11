Kreatives, Schönes und Praktisches auf Atelierhof „Scholen 53“

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Handgedrechselt sind die Arbeiten von Hergen Böttcher. © Atelierhof Scholen 53

Scholen – Advent auf dem Atelierhof „Scholen 53“: das bedeutet, dass die beiden Künstlerinnen Sabine Kratzer und Sabine Rasper zur Ausstellung einladen. Gastkünstler zeigen ganz unterschiedliches kreatives Handwerk, ergänzen die Werke von Keramikerin Sabine Kratzer und Buchbindemeisterin Sabine Rasper – seit mittlerweile 25 Jahren.

Die Ausstellung begleitet die Künstlerinnen seit 25 Jahren durch ruhige Jahre, aber auch durch bewegte Krisenzeiten, erinnern sich Kratzer und Rasper, die in diesem Jahr zum 13. Mal in der Adventszeit auf den Atelierhof einladen.

„Arbeiten von ganz besonderen Gästen bereichern die Ausstellung“, freuen sich die Gastgeberinnen. Hergen Böttcher arbeitet im trendigen Bremer „Viertel“ und zeigt „wunderbare Drechselarbeiten aus ausgesuchten Hölzern mit schöner Maserung“, heißt es in der Pressemitteilung. Neben Holzlöffeln in allen Variationen sind Salatbestecke, Pfannenwender, Nudelhölzer und Zitronenpressen zu sehen. „Jedes Stück ist an der Drechselmaschine handgefertigt und die Arbeiten sind wahre Handschmeichler“, verspricht Sabine Rasper.

Wärmende Kopfbedeckungen von Bettina Neumann. © Atelierhof Scholen 53

Bettina Neumann war bereits im Sommer mit ihren Hutkreationen zu Gast auf dem Atelierhof. Nun stellt sie winterliche Kopfbedeckungen in vielen Farben für jede Gelegenheit aus, von fein bis fahrrad- und wandertauglich. Ihren Mützen hat die Künstlerin liebevolle Namen wie Berte, Tilda, Mia oder Nina gegeben und genau so liebevoll jede einzeln handgefertigt. Ob gewalkt, gestrickt oder gehäkelt, schlicht oder mit pfiffigen Details bestechen ihre Mützen durch feinste Qualitäten aus reiner Merinowolle und Alpaka.

Der in Affinghausen lebende Künstler Gerd Kadzik hat auch für 2023 einen Grafikkalender aufgelegt, der in der Adventsausstellung zu erwerben ist. Sein aktuelles Motto heißt: Aus dem Urlaub zurück

Das neue Büchlein, das Sabine Rasper editiert hat. © Atelierhof Scholen 53

Sabine Kratzer zeigt ihren hauchfeinen Adventsschmuck aus Porzellan, jedes Jahr kommen neue Motive hinzu. Transparente Lichterschalen und Hängelichter verbreiten eine gemütliche Stimmung in diesen dunklen Wintertagen. Auch gibt es unzählige Bechervariationen für jeden Geschmack aus Porzellan und Steinzeug. Ausgewählte Einzelstücke aus dem Holzofen sind ebenfalls zu sehen.

Sabine Rasper hat in diesem Jahr zwei neue Bücher in ihrer Edition herausgegeben, der aktuelle Druck ist ein Novum: Zum ersten Mal verlegt sie den Text einer lebenden Autorin und ließ diesen von einer jungen Künstlerin illustrieren. Nun liegt das Büchlein „Der Hase und der Bär“ erstmals aus. Freuen können sich die Besucherinnen und Besucher auch auf handgefertigte Kartenmotive.

Die Ausstellung ist ab Sonntag, 27. November, bis Heiligabend täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet; es können auch individuelle Termine außerhalb dieser Zeit vereinbart werden (www.scholen53.de, Tel. 0 42 45 / 2 67).

Transparente Lichtschalen von Sabine Kratzer. © Atelierhof Scholen 53