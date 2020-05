Kranz krönt künftiges Ausbildungszentrum

Forstamt feiert in Schwaförden Richtfest in kleinem Kreis

+ Die Handwerker setzten den Richtkranz auf den Neubau für das künftige Betriebs- und Ausbildungszentrum des Forstamtes Nienburg. Foto: Bartels

Schwaförden – „Wunderbar“ lautete die Antwort von Henning Schmidtke, Leiter des Forstamtes Nienburg, auf die Frage von Zimmermann Nico Löhmann von der Firma Suhr aus Blender, wie ihm der Neubau gefällt: Beim künftigen Betriebs- und Ausbildungszentrum des Forstamtes am Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in Schwaförden wurde am Freitag Richtfest gefeiert; in kleinem Kreis, der Corona-Pandemie geschuldet.