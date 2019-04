Kräftemessen der Acker-Boliden

Sudwalde - Von Andreas Behling. Ein ungewöhnliches Motorsport-Spektakel lockte Vatertagsausflügler 2018 mit der Premiere des Trecker-Trecks Sudwalde auf das Feld gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses – und am Himmelfahrtstag, 30. Mai, stellen sich dort erneut die Fahrer von Acker-Boliden dem Kräftemessen mit dem Bremswagen „Der Eliminator“. Zu den Organisatoren zählt Fred Focke vom ausrichtenden Pullingteam Nienstedt und Umgebung: Der Blockwinkeler Landwirt verrät im Interview Details zu den Planungen.

Wie kam es zur Entscheidung, eine Neuauflage in Angriff zu nehmen?

Der erste Trecker-Treck Sudwalde ist super angenommen worden, wir waren von der Besucherzahl total überrascht – so um die 1 000 Zuschauer waren da. Und auch von den Teilnehmern haben wir viel positives Feedback bekommen.

Sind Neuerungen im Ablauf geplant?

Wir gestalten den Platz größer, um die Sicherheitsabstände noch etwas zu erhöhen und es für die Zuschauer komfortabler zu machen. Letztes Jahr gab es nur eine Klasseneinteilung, diesmal unterscheiden wir nicht nur nach Fahrzeuggewicht, sondern auch zwischen „Standard“ und „Farmer“: In der Standard-Klasse fährt man Schlepper, deren Leistung für das Tractor-Pulling gesteigert wurde, zum Beispiel mit einem Turbolader, in der Farmer-Klasse mit ungetunten Traktoren, praktisch so, wie sie aus dem Werk kommen.

Können sich Schlepper-Piloten für den Wettbewerb noch anmelden?

Das Teilnehmerfeld ist auf 100 Startplätze begrenzt: Es hat nur ungefähr einen Tag gedauert, bis die restlos belegt waren. Wir sind alle in der Landwirtschaft tätig und haben zu dieser Jahreszeit viel um die Ohren, darum haen wir die Anmeldungen schon zeitig im Januar entgegengenommen.

Was bekommen die Besucher am Himmelfahrtstag neben dem Tractor-Pulling geboten?

Es gibt Schau-Pullings von Schleppern, die in der Showklasse fahren – der „Duke of Deere“ ist wieder dabei und bringt einen Bekannten mit. Für Kinder wird auch diesmal das Bungee-Trampolin aufgebaut, für die ganz kleinen ein großer Sandkasten. Mehrere Getränkestände stehen zur Verfügung, ein Imbiss mit Pommes, Bratwurst, Nackensteak und Spanferkel, eine Pizzabude, es gibt Eis und wir vom Pullingteam Nienstedt und Umgebung bieten den Besuchern Kaffee und Kuchen an.

Besteht auch diesmal eine Verbindung zum Königsschießen des Schützenvereins Sudwalde-Menninghausen?

Ja, das ist aufeinander abgestimmt. Wir fangen morgens um 9 Uhr an, wobei es für die Fahrer ab 7.30 Uhr Frühstück gibt, und die Wettbewerbe sollen bis 17 Uhr abgeschlossen sein – dann beginnt gegenüber im Schießstand der „offizielle Teil“ des Königsschießens. Die Imbiss- und Getränkebuden bleiben bis in den Abend hinein geöffnet.

2018 nahm kein Mitglied des Pullingteams am eigentlichen Wettbewerb teil, sind bei der Neuauflage die Ausrichter am Start?

Nein, wir haben an dem Tag genug damit zu tun, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, wollen den Leuten auch keine Startplätze wegnehmen.