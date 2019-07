„Konzerte, Kino und Kleinkunst“

Schmalförden – In seiner zwölften Saison plant der Verein „KulturGut Ehrenburg und umzu“ zwölf Veranstaltungen – wie gewohnt eine Mischung von Konzert-, Kino-, Theater- und Kleinkunstveranstaltungen.

Auftakt ist ein Konzert der Sängerin Sisa Fehérová mit ihrer Band Féhéro Rocher am 6. September. Das Quartett aus der Musikmetropole Prag bietet „Balkan-Jazz“, eine sanfte und groovige Fusion aus Jazz, Soul und Blues (Gasthaus Kastens). „Runter zum Fluss“ heißt der Titel der (Urlaubs-)Komödie von Frank Pinkus (Theater Weyhe), die Marco Langer und Jenny Sievert am 2. Oktober auf die Bühne in der Kleinen Kunsthalle in Öftinghausen bringen.

Am 25. und 26. Oktober wird der kleine Saal im Gasthaus Kastens zur Hafenbar: Es stehen Maritime Abende mit den Schmalver Buddelschippers (Schmalförden) und dem Shantychor „Gin zee te heich“ von der niederländischen Insel Schiermonnikoog auf dem Programm. Der Fernsehmoderator, Fußballkommentator und Singer/Songwriter Reinhold Beckmann gastiert am 7. Dezember bei Kastens in Schmalförden. Begleitet von Johannes Wennrich (Gitarre) präsentiert er gefühlvolle Balladen und rockige Nummern aus seinem zweiten Album („Freispiel“).

Auf vielfachen Wunsch ist wieder eine Veranstaltung an einem Sonntagmorgen im Spielplan. Andreas Wojack liest am 19. Januar 2020 aus seinem Buch „Herzwärts“, das Team von „Sabrinas Schuh-Café“ aus Wesenstedt bietet ein Frühstücks-Büfett an.

„Nix für Feiglinge“ heißt das Programm der Kirchenkabarettistin Sabine Henke, das sie am 8. Februar 2020 in der Kirche St. Nicolai in Schmalförden präsentiert. Mit Wortwitz und darstellerischer Wandlungsfähigkeit erklärt sie, warum Veränderungen nottun – gerade in Kirchenkreisen.

Eine Veranstaltung für Kinder ab dem Vorschulalter gestalten Ute Winkelmann und Gerd Mikol (Sonswas Theater) am 6. März 2020. Titel ihres Programms: „Milchstraße 21“. Eine isländische Filmkomödie mit Wärme, Witz und Tiefgang zeigt Kulturgut in Kooperation mit dem „Mobilen Kino Niedersachsen“ am 7. März (Gasthaus Kastens).

Eine Mischung aus Alltagskabarett und anspruchsvoller Comedy erwartet das Publikum am 4. April bei der Kleinkunstveranstaltung in der Gaststätte Wohlers in Stocksdorf. Auf der Bühne stehen Uwe Kleibring alias Kurt Knabenschuh und sein Englischer Bulldoggenrüde Otiz. Der Singer/Songwriter Jens Hudemann stellt am 25. April 2020 sein neues Album im Gasthaus Kastens vor: „Closer to me“. Ebenfalls „handgemacht“ ist die Musik der fünfköpfigen Boygroup „Löppt“ um Heiko Reese (Sulingen).

Die traditionelle Oldie-Tanz-Party findet am 16. Mai 2020 statt. „Benny & the Stuntmen“, Sulinger Schülerband der 1960er Jahre, versprechen ein tolles Revival. Ein letzter Höhepunkt der Saison ist das Konzert des „Rozenkoors“. Der Schwulen- und Lesbenchor aus Amsterdam präsentiert eine Mischung aus klassischem Chorkonzert und Varieté-Theater in der Kirche St. Nicolai in Schmalförden. Als „Support“ haben die „Kulturmacher“ die Gesangsgruppe „d.tonation“ engagiert.

Geschenkgutscheine und Karten im Vorverkauf gibt es ab dem 1. August in der Geschäftsstelle der Volksbank in Ehrenburg.

Für das Kulturfrühstück nimmt ausschließlich das Schuh-Café Anmeldungen entgegen (Tel. 0 42 75 /9 63 78 58). „Saisonkarten sind zum Preis von 60 Euro erhältlich“, teilte Kulturgut-Sprecher Bernd Kramer mit (Bestellung bei Hans-Jürgen Schumacher unter Tel. 0 42 75 / 2 93 oder per Email unter info@kulturgut-ehrenburg.de). mks