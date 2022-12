Konzerte, Kino, Kabarett 2023 bei „KulturGut Ehrenburg und umzu“

Mit den neuen Programm-Flyern: Bernd Kramer, Tina Schraml, Roswitha Bochow, Dörte Schweneker, Doris Moll, Karin Schraml, Klaus Bochow und Hans-Jürgen Schumacher vom „KulturGut“-Team (von links). © Olaf Schmidt

Ehrenburg – „Wir sind gut durch die schwierige Corona-Zeit gekommen: Unsere Stammgäste haben uns die Treue gehalten, und wir konnten weitere Besucher für Kultur vor Ort begeistern“, sagt Bernd Kramer, Sprecher von „KulturGut Ehrenburg und umzu“. Das 20-köpfige Team aus Ehrenamtlichen stellte jetzt das Programm 2023 vor, erneut eine bunte Mischung aus Konzerten, Kino- und Kleinkunstveranstaltungen.

Zum Auftakt wird die Krimi-Autorin Margarete von Schwarzkopf am Samstag, 21. Januar, zu einer szenischen Lesung („Das Geheimnis des dunklen Hauses“) in der „Kleinen Kunsthalle“ (Oeftinghausen) erwartet. Mit dabei ist der Schauspieler Wanja Mues. Am Freitag, 10. Februar, zeigt „KulturGut“ in Kooperation mit dem Mobilen Kino Niedersachsen die britische Musikkomödie „Yesterday“ im Gasthaus Wohlers (Stocksdorf). „Diva unplugged“ ist der Titel eines komplett improvisierten Theaterabends mit Kira Hess und Ubeyde Cimen (Impro-Theater Bremen) in Konzertatmosphäre. Christian Frerichs begleitet das Duo musikalisch am Samstag, 4. März.

„Wolfscomedy, Impro und eine nicht jugendfreie Fassung des Grimmschen Märchens ‚Rotkäppchen‘ “ erwartet Besucher (im Alter ab 18 Jahren) des Puppentheaters „50 Shades of Red“ am Samstag, 18. März, im Gasthaus Kastens in Schmalförden. Der aberwitzige Abend wird gestaltet von Puppenspielern des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen. Der Kinderliedermacher Heiner Rusche lädt die jüngste Generation für Freitag, 24. März, zum Mitmachkonzert ein (10 Uhr, Gasthaus Kastens; Anmeldung für Gruppen: Tel. 0 42 75 / 4 39, Borchers).

„Tiefgang und Leichtigkeit“ verspricht das Konzert von Reinhold Beckmann. © Steven Haberland

„Tiefgang und Leichtigkeit“ verspricht das Konzert von Reinhold Beckmann. Am Samstag, 22. April, singt und spielt er Songs vom akustischen Folk über groovige Mitschnipper bis zum familienbiografisch gefärbten Antikriegslied auf der Bühne bei Kastens. Begleitet wird er von Johannes Wennrich (Gitarre) und Thomas Biller (Bass). „Retrovil“, ehemalige Schülerband des Gymnasiums Sulingen, ist für eine Oldie-Tanzfete am Samstag, 13. Mai, gebucht. Sie steht für handgemachte Musik in Rockband-Besetzung (Gasthaus Kastens).

Beim Kulturfrühstück am Sonntag, 2. Juli, bestreiten „Tim & Tina“ das überraschungsgeladene Rahmenprogramm („Sabrinas Schuh-Café“, Wesenstedt). Der Singer-Songwriter Matze Rossi wird am Samstag, 19. August, bei Kastens in Schmalförden erwartet; geplant ist das Konzert als Open-Air-Veranstaltung.

Krimi-Autorin Margarete von Schwarzkopf ist am 21. Januar zu einer szenischen Lesung zu Gast. © Uwe-Jens Igel

„Ernte 23“ lautet der Titel eines Abends von und mit Pago Balke, in dem er die Höhepunkte seiner Kabarett-Programme der letzten 23 Jahre präsentiert (Freitag, 8. September). Musikalisch begleiten ihn Meinrad Mühl (Piano), Peter Dahm (Saxofon) und Gerhard Stengert (Marimba/Percussion). Nach zwei coronabedingten Fehlstarts wollen „Cochon Bleu“ die Bühne bei Kastens rocken. Die Wurzeln ihrer Musik liegen in der Tradition der Cajuns, der französischen Einwanderer im US-Staat Louisiana. Die Saison 2023 endet am Samstag, 4. November, mit einem Konzert des Vokal-Ensembles „Enthea“ (Slowakei) in der Sankt-Nicolai-Kirche, Schmalförden.

Geschenkgutscheine gibt es ab Freitag, 9. Dezember, bei der Volksbank und im Dorfmarkt in Ehrenburg sowie im Gasthaus Kastens (dienstags ab 19 Uhr). „Saisonkarten sind zum Preis von 60 Euro erhältlich“, teilt „KulturGut“-Sprecher Bernd Kramer mit (Bestellung bei Hans-Jürgen Schumacher, Tel. 0 42 75 / 2 93, E-Mail info@kulturgut-ehrenburg.de).