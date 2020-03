Kontakte per E-Mail oder Telefon

Neu installiert sind die Desinfektionsmittel an den neuen Türöffnern im Rathaus in Kirchdorf. Foto: S. Wendt

Schwaförden/Kirchdorf – Die anstehenden Ratssitzungen in der Samtgemeinde Schwaförden (Gemeinderat Schwaförden am 17. März, Gemeinderat Ehrenburg am 18. März, Gemeinderat Scholen am 19. März und Samtgemeinderat am 25. März) sind abgesagt. „Die Termine werden zu gegebener Zeit nachgeholt“, teilt Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker mit. Es habe angesichts der Corona-Epidemie Bedenken aus dem Kreis der Kommunalpolitiker gegeben und deshalb seien alle anstehenden Sitzungen abgesagt worden. Und die Themen, die auf der Tagesordnung standen? „Es handelt sich dabei um Entscheidungen, die sich bedenkenlos verschieben lassen“, erklärt Denker.

Alle Ratssitzungen sind abgesagt

In der Hauptsache sei es um die Jahresabschlüsse des Jahres 2012 gegangen, im Samtgemeinderat hätten Ernennungen innerhalb der Ortsfeuerwehren angestanden sowie das Thema Windenergie. „Dazu hätte ich gerne möglichst zeitnahe Entscheidungen gehabt, aber die Situation ist, wie sie ist.“

Derweil ist das Team der Verwaltung im Rathaus in Schwaförden in der weiteren Findungsphase: „Wir stellen derzeit auf Notbetrieb um. Bürger sind aufgerufen, möglichst zu mailen oder anzurufen, um ein Anliegen zu klären, oder einen Termin zu vereinbaren.“ Geöffnet wird auf Klingelzeichen.

Das gilt auch für das Rathaus in Kirchdorf. Die Verwaltung im Rathaus in Kirchdorf bitte darum, nur in dringenden Notfällen das Rathaus persönlich aufzusuchen, erklärt Samtgemeindebürgermeister Heinrich Kammacher. Anfragen könnten per E-Mail und per Telefon gestellt werden.

Abgesagt wurden im Bereich der Samtgemeinde Kirchdorf alle Veranstaltungen in den öffentlichen Liegenschaften, etwa Turnhallen (darunter auch die ursprünglich für das kommende Wochenende in Wehrbleck vorgesehenen Flohmärkte) und in Dorfgemeinschaftshäusern. Das gelte „bis auf Weiteres“. Abgesagt worden war auch die offizielle Übergabe der beiden neuen Feuerwehrfahrzeuge an die Ortsfeuerwehr Wehrbleck.

Auch die Osterfeuer in den sechs Mitgliedsgemeinden wird es in diesem Jahr nicht geben. Um die hatten sich organisatorisch (wegen der Anfuhr des Grünabfalls) in den Kommunen zumeist die Ortsfeuerwehren gekümmert. „Unsere Feuerwehrmitglieder sollen sich nur auf den reinen Einsatzbetrieb konzentrieren.“ Auch Aus- und Weiterbildungstermine für die Einsatzkräfte seien abgesagt worden. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde hatte für den 25. März eine Informationsveranstaltung geplant – auch die ist gestrichen.